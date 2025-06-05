لحظة مؤثرة، خطيب عرفة يجهش بالبكاء أثناء الدعاء للفلسطينيين (فيديو)

موسم الحج 2025، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحظة بكاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عند الدعاء للفلسطينيين في خطبة يوم عرفة، والتي وجهها للعالم من مسجد نمرة.

بكاء إمام المسجد الحرام عند الدعاء للفلسطينيين بخطبة عرفة

ويظهر المقطع اللحظة المؤثرة لـ خطيب يوم عرفة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، عندما بكى فيها أثناء دعائه لأهل فلسطين في يوم عرفة، عندما قال: "اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم تولى شأنهم، اللهم أطعم جائعهم، وأكسي عاريهم، وآوي طريدهم"، ليجهز بالبكاء عندما دعا قائلًا: "وأجبر كسيرهم، وأمن خائفهم، وأكفهم شر أعدائهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز"



يذكر أن الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، ألقى خطبة يوم عرفة، اليوم الخميس، من مسجد نمرة، ووجه دعاءه إلى الله عز وجل بأن يتولى أمر الفلسطينيين، حيث قال: "اللهم تولى شأن إخواننا في فلسطين"، اللهم أشبع جائعهم وآو مشردهم وأمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم".

خطيب يوم عرفة يحض على الصلاة وصلة الأرحام

وقال الشيخ صالح بن حميد، في خطبة عرفة: إن "الصلاة صلة بين العبد وربه وسبب لنجاته وتنظيم وقته وطريق لاستشعار العبد لمراقبة ربه له، وبذلك يتدرب على القيام بالمهام والمسؤوليات، وفي الصلاة طهارة الظاهر والباطن والطهارة المعنوية والحسية".



وأشار في الخطبة من مسجد نمرة إلى أنه "من الإيمان الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والتوبة والندم بعد المعصية والجفاء، ومن الإيمان صلة الأرحام وبر الوالدين وقول الصدق وطيب اللفظ والوفاء بالعقود والعهود وحسن الأخلاق".

التقوى جوهر الدين والسبيل للفلاح

وقال الشيخ صالح بن حميد: "التقوى هي السبيل إلى الفلاح وهي جوهر الدين وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة"

وتابع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في خطبته بمسجد نمرة: "إن التقوى هي السبيل إلى الفلاح، وهي جوهر الدين وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أنها تعني التمسك بدين الله، والعمل بشرعه، خوفًا من عقابه ورجاءً لثوابه".

خطيب يوم عرفة الشيخ صالحبن حميد، فيتو



وقال الشيخ صالح بن حميد: "اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين، وجعل العاقبة للتقوى، التقوى سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة، وهي عنوان المؤمنين، وسر استقامتهم وثباتهم".

جدير بالذكر أن حجاج بيت الله الحرام توافدوا على مسجد نمرة قبل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي، صلى الله عليه وسلم.

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