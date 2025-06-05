الخميس 05 يونيو 2025
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خارج الحدود

خطيب عرفة: اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه

الشيخ الدكتور صالح
الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، فيتو

موسم الحج 2025، قال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، في خطبة يوم عرفة، إن التقوى هي السبيل إلى الفلاح، وهي جوهر الدين وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أنها تعني التمسك بدين الله، والعمل بشرعه، خوفًا من عقابه ورجاءً لثوابه.

 التقوى سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة

وقال: "اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين، وجعل العاقبة للتقوى"، مضيفًا أن التقوى سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة، وهي عنوان المؤمنين، وسر استقامتهم وثباتهم.

وقد بدأت خطبة يوم عرفة فى مسجد نمرة، حيث يلقيها الشيخ الدكتور صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، حيث توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

خدمات متكاملة وفرها القائمون على شؤون الحج

وشهد المسجد انسيابية في حركة الدخول وتنظيمًا محكمًا من قبل الجهات المعنية، وسط خدمات متكاملة وفرها القائمون على شؤون الحج، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم داخل المسجد وفي محيطه، مع توفير المياه والتهوية والمظلات، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء.

 مسجد نمرة من أبرز المعالم في مشعر عرفات

ويُعد مسجد نمرة من أبرز المعالم في مشعر عرفات، حيث يُلقى منه خطاب الحج سنويًا، وتُقام فيه شعيرة عظيمة تُعدّ من ركائز هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط اهتمام بالغ من القيادة الرشيدة بتوفير أعلى درجات التنظيم والتيسير في هذا اليوم العظيم.

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