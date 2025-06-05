خطيب عرفة يدعو للفلسطينيين

موسم الحج 2025، توجه الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، خلال إلقائه خطبة عرفة اليوم الخميس، من مسجد نمرة، بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يتولى شأن الفلسطينيين، قائلًا:" اللهم تولى شأن إخواننا في فلسطين"، اللهم أشبع جائعهم وآو مشردهم وأمن خائفهم واكفهم شر أعدائهم.

الصلاة صلة بين العبد وربه

وأضاف بن حميد، في خطبة عرفة، أن الصلاة صلة بين العبد وربه وسبب لنجاته وتنظيم وقته وطريق لاستشعار العبد لمراقبة ربه له، وبذلك يتدرب على القيام بالمهام والمسؤوليات، وفي الصلاة طهارة الظاهر والباطن والطهارة المعنوية والحسية.

أضاف في الخطبة من مسجد نمرة: “من الإيمان الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والتوبة والندم بعد المعصية والجفاء، ومن الإيمان صلة الأرحام وبر الوالدين وقول الصدق وطيب اللفظ والوفاء بالعقود والعهود وحسن الأخلاق”.

التقوى هي السبيل إلى الفلاح وهي جوهر الدين وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة

وقال الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد: إن التقوى هي السبيل إلى الفلاح، وهي جوهر الدين وسبيل النجاة في الدنيا والآخرة، مشيرًا إلى أنها تعني التمسك بدين الله، والعمل بشرعه، خوفًا من عقابه ورجاءً لثوابه.

وتابع فضيلته: "اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين، وجعل العاقبة للتقوى، التقوى سبب للحصول على خيري الدنيا والآخرة، وهي عنوان المؤمنين، وسر استقامتهم وثباتهم".

توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة

توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة إلى مسجد نمرة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

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