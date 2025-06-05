مشاهد روحانية من داخل مسجد نمرة قبيل خطبة عرفة (فيديو)

أظهرت لقطات بثّتها قناة "الإخبارية"، صباح اليوم، مشاهد حيّة من داخل مسجد نمرة في صعيد عرفات، وثّقت توافد حجاج بيت الله الحرام قبيل خطبة عرفة، وسط أجواء روحانية مهيبة، استعدادًا لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداءً بسنة النبي ﷺ.

خدمات متكاملة وفّرها القائمون على شؤون الحج

وشهد المسجد انسيابية في حركة الدخول وتنظيمًا محكمًا من قبل الجهات المعنية، وسط خدمات متكاملة وفّرها القائمون على شؤون الحج، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم داخل المسجد وفي محيطه، مع توفير المياه والتهوية والمظلات، بما يتناسب مع طبيعة الأجواء.

https://x.com/alekhbariyatv/status/1930534523361526164?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930534523361526164%7Ctwgr%5Ebc619e7f90d8365a90f524ff4e1f0bbdec1dea71%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsabq.org%2Fsaudia%2Fgxverrt6z2

أبرز المعالم في مشعر عرفات

ويُعد مسجد نمرة من أبرز المعالم في مشعر عرفات، حيث يُلقى منه خطاب الحج سنويًا، وتُقام فيه شعيرة عظيمة تُعدّ من ركائز هذا الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط اهتمام بالغ من القيادة الرشيدة بتوفير أعلى درجات التنظيم والتيسير في هذا اليوم العظيم.

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