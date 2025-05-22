الخميس 22 مايو 2025
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وفد الجايكا اليابانية يتفقد منشآت الرعاية الصحية بالإسماعيلية (صور)

جانب من زيارة الوفد،
جانب من زيارة الوفد، فيتو

 استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على تطبيقات وممارسات الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض (PCC)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. 

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أبرز المنشآت التي تم تفقدها 

 شملت الزيارة كلًا من مجمع الإسماعيلية الطبي ومركز طب أسرة العرايشية، حيث قام الوفـد بجولة داخل المنشآت، تفقد خلالها العيادات التخصصية وأقسام الطوارئ، وركز على تتبع رحلة المنتفع داخل المنشأة من لحظة التسجيل وحتى تلقي الخدمة الطبية، للتعرف على مدى تطبيق مبادئ PCC في مختلف مراحل تقديم الرعاية الصحية. 

جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو

أبرز الحضور من الوفد 

 ضم الوفد عددًا من الخبراء والمسؤولين البارزين في مجال الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، وهم: أوموتو سان، المستشار الرئيسي لمشروع PCC، سيريزاوا سان، خبير مشروع PCC،و إيوكي سان، خبير مشروع PCC،الدكتور عمار موسى، مسؤول فني أول، الدكتورة منال مسالم، مسؤولة إدارية أولى ورافقهم من رئاسة الهيئة الدكتورة. مى ابو الفتوح ـ المشرف العام على الرقابة على سلامة المرضى، ومدير مشروع الرعاية المتمركـزة حول المريض. 

جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو

أبرز المستقبلين للوفد 

 وكان في استقبالهم من فرع الهيئة بالإسماعيلية: الدكتور علي رفعت، مدير الفرع الدكتورة رضوى السيد، مدير إدارة الجودة الدكتورة لمياء مصطفى، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، الدكتورة هدير عبد المحسن، مدير إدارة رضا المنتفعين،الدكتور أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي،الدكتورة ماجدة مهني، مدير مركز طب أسرة العرايشية إضافة إلى عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالفرع.

جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو

 وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز تبادل الخبرات ومتابعة أفضل الممارسات في تقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو
جانب من زيارة الوفد، فيتو

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