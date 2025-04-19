السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

الرعاية الصحية بالإسماعيلية تتابع استعدادات خطة التأمين الطبى خلال عيد القيامة وشم النسيم (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد الدكتور علي رفعت، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، وحدة طب أسرة المحسمة، للتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى وتواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية والمخزون الاستراتيجي لهم.  

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تأمين الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين

وتأكد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية من التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين،ومتابعة جاهزية الوحدة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

متابعة جاهزية المنشآت الصحية 

وتأتي الجولة فى إطار متابعة جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال الحالات الطارئة، متابعة توافر الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتقديم خدمات صحية متميزة.  

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

المشرف العام على منظومة التأمين 

وويأتي ذلك وفقا لـ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على منظومة التامين الصحي الشامل. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

ومن جهة أخرى ترأس الدكتـور علي رفعت، مدير فـرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، اجتماع غرفة الطوارئ، لمتابعة استعدادات التأمـين الطبي خلال اجازات عيد القيامة المجيد،واحتفالات شم النسيم. 

وخلال الإجتماع تم متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال الإجازات، التأكد من جاهزية أقسام الطوارئ بالمنشات، لإستقبال الحالات على مدار الساعة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

ومتابعة رفع درجة الإستعـداد بالمنشآت الصحية،تكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة، ورفع جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وتوفير كميات إضافية من الـدم ومشتقاته.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، وتؤكد على أهمية تكثيف المرور والمتابعة الميدانية وتعزيز تواجد فرق رضاء المنتفعين بالمنشآت الصحية. 

 

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