السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تختتم برنامج أساسيات ومعايير جودة الرعاية بالمنشآت الطبية (صور)

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

 نظمت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، البرنامج التدريبى على أساسيات ومعايير جودة الرعاية الصحية، والذى استهدف 56 متدرب ( أطباء أسنان - صيادلة - تمريض) من فرق سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية للتدريب المشاركين على فهم المتطلبات الأساسية لسلامة المرضى ومبادئ تحسين الجودة بجميع المنشآت الصحية. 

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إقامة التدريب بالتنسيق مع إدارة الصيدلة 

 يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الصيدلية وإدارة البحوث والتدريب بوزارة الصحة والسكان. 

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

رفع كفاءة العاملين بصحة الإسماعيلية 

 وأوضحت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع الكفاءة العلمية للفرق الطبية وتطوير أداء الفرق الإشرافية وتفعيل معايير الجودة وسلامة المريض بالمنشآت الصحية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

الفرق التي تم تدريبها 

 ومن جانبها أشارت الدكتورة دينا جودة مدير إدارة سلامة المرضى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، إلى أن البرنامج التدريبي تضمن تدريب فرق قسم سلامة المرضى في المنشآت الصحية التابعة للمديرية على تقييم المنشآت طبقا لمعايير الاعتماد المبدئي الصادر من الإدارة العامة للدعم الفني بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة (GAHAR) باستخدام أداة التقييم الذاتي SAT.

جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو
جانب من الدورة، فيتو

 كما تضمن تدريب المنسقين الجدد على كيفية الإبلاغ عن الأحداث العارضة OVR عبر منظومة الإبلاغ الإلكتروني التابعة للإدارة العامة لسلامة المرضى بوزارة الصحة، وذلك لتعزيز ثقافة السلامة وتقليل الأخطاء الوشيكة والجسيمة، وذلك ضمن أساسيات ومعايير سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية ونشر ثقافة السلامة الآمنة أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضى. 

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