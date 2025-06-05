استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق سوق الخضار بالشروق

استعجلت نيابة الشروق، تقرير المعمل الجنائي في الحريق الذي نشب بسوق الخضار بمنطقة حجر الأساسبدائرة قسم الشروق على مساحة 600 متر، الذي التهم الأخضر واليابس بسوق الخضار بالكامل على مساحة نصف فدان، وذلك لكشف ملابسات الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بثلاجة موز بإحدى الباكيات الموجودة بالسوق نتج عنها اشتعال الحريق، الذي امتد إلى الباكيات المجاورة.

كما تبين من خلال الفحص أن الحريق أسفر عن تفحم 4 باكيات وإصابة عدد من الأشخاص باختناق وتم إسعافهم بموقع الحادث من سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها من قبل قوات الأمن.

ونجحت قوات الأمن بالتعاون مع رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق سوق الخضاربمنطقة حجر الأساس في مدينة الشروق ومنع امتدادها إلى المدارس والمحال والمباني المجاورة بالمنطقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد بموقع الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.