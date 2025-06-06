كيف تسترد شهادة بعد تجديدها تلقائيا في البنك الأهلي؟

تلقى مسؤولون البنك الأهلي تساؤلًا عبر صفحة الموقع الرسمي للبنك على فيسبوك يتضمن سؤالًا حول طريقة استرداد قيمة شهادة الادخار بعد تجديدها تلقائيًّا بمعرفة البنك.

وأوضح مسؤولون البنك الأهلي أنه يتم تجديد بعض الشهادات وفق لسعر العائد المعلن في تاريخ التجديد تلقائيًّا أو توضع قيمتها في حساب العميل الخاص عند تاريخ استحقاقها وذلك يعتمد على نوع الشهادة الخاصة بالعميل.



وأضافوا أنه في حالة التجديد التلقائي وعدم رغبة العميل في تجديدها يمكن أن يسترد كامل قيمة الشهادة المجددة قبل استحقاق أول عائد للشهادة بعد التجديد أو عبر الاتصال على 19623 (محليًّا) أو 0020225941200 (دوليًّا) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لكي يعرف أكثر عن موقف الشهادة الخاصة به.

ويمكن أن يسترد كامل قيمة الشهادة المجددة قبل استحقاق أول عائد للشهادة بعد التجديد في حال (التجديد التلقائي).

ومن جانب آخر يتزايد البحث حول إمكانية شراء شهادات الادخار من ماكينات الصراف الآلي ATM في البنك الأهلي كما هو الحال في بنك مصر.

وأوضح مسؤولون البنك الأهلي أنه غير متاح شراء شهادات الادخار عبر ماكينات الصراف الآلي ATM حاليًّا.

ويمكن للعملاء شراء الشهادات من خلال خدمة الأهلي نت / الأهلي موبيل البنكي عن طريق الضغط على "الودائع/الشهادات/الأوعية الادخارية" ثم الضغط على "إصدار الودائع/الشهادات/الأوعية" أو الشراء عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك.

ومن جانب آخر كشف البنك الأهلي المصري عن عدد من الشروط والمستندات الواجبة لإتمام التمويل العقاري في فروع البنك للعملاء.

وأوضح البنك الأهلي أنه يشترط أن يكون المقترض مصري مقيم وألا تقل سنه عن 21 سنة في تاريخ المنح، ولا يتعدى سن 65 سنة لكافة الشرائح في تاريخ انتهاء التمويل أو بلوغ سن المعاش للموظفين أيهما أقرب وبحد أقصى 75 سنة في نهاية التمويل لأصحاب المعاشات فقط.

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