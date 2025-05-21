الأربعاء 21 مايو 2025
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سياسة

"إسكان النواب" توافق على موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

لجنة الإسكان بمجلس
لجنة الإسكان بمجلس النواب، فيتو

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 /2026، وذلك فيما يخص صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة بكافة أبوابها للصندوق عن العام المالي 2025 /2026 مبلغ 75 مليار جنيه في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق في موازنة العام الحالي 2024/2025 بلغت 61 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي تقديرات الموازنة الجارية جميع الأبواب ماعدا الباب السادس للصندوق عن العام المالي  25/26 مبلغ 30.3 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق للموازنة الجارية في العام المالي الحالي  بلغت  21.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 9 مليارات جنيه.

تقديرات الخطة الاستثمارية

وبلغ إجمالي تقديرات الخطة الاستثمارية (الباب السادس للجهاز عن العام المالي 25/26 مبلغ 45 مليار جنيه، في حين أن الاعتمادات التي تم تخصيصها للصندوق لتمويل الخطة الاستثمارية في العام المالي الحالي 24/25 بلغت 40 مليار جنيه، بزيادة بلغت حوالي 5 مليار جنيه.

وشهد مشروع الموازنة العامة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، زيادة تقديرات الموازنة الجارية للعام المالي (2025/2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024 /2025) بلغت 14.032608 مليار جنيه، منها زيادة تقديرات بند الفوائد بتقديرات العام المالي (2025 /2026) ليصل إلى مبلغ 7.845401 مليار جنيه في حين أن اعتمادات العام المالي الحالي (2024 /2025) لذات البند بلغت مبلغ 4.373966 مليار جنيه بزيادة بلغت 3.471435 مليار جنيه.

َوزيادة التقديرات المخصصة للخطة الاستثمارية للصندوق في العام المالي (2025 /2026) عن اعتمادات العام المالي الحالي (2024 /2025) بلغت 5.003955 مليار جنيه.

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