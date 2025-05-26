بعد قرار المركزي بخفض فائدة الإيداع والإقراض، بنكا الأهلي ومصر يصدران قرارات جريئة.. إيقاف الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري.. وتخفيض شهادات الادخار بالعملة المحلية

أصدر بنكا الأهلي ومصر قرارات جريئة بشأن الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، بجانب تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية.

إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري

والبداية جاءت مع قرار البنك الأهلي المصري بإيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري، اعتبارا من الغد الثلاثاء الموافق 27/ 5/ 2025.

وقررت لجنة الألكو بالبنك بعد اجتماعها، صباح اليوم الآتي:

- تغيير العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1%.

- ⁠تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية - 3 سنوات - ذات العائد المتناقص بكافة دورياتها بقيمة 1%

- ⁠إيقاف إصدار الشهادات الدولارية ذات العائد الممنوح بالجنيه المصري

وتسري التغييرات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27/ 5/ 2025، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.

وقررت لجنة الأصول والخصوم بـبنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%.

وتأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية، وتخفيض العائد بمقدار 1%.

ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري، لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و22% للسنة الثانية و17% للسنة الثالثة.

علما بأنه قد تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ "شهادة يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الإيداع إلى 24%، وكذلك سعر الإقراض والخصم إلى 24.5% لدى البنك المركزي المصري.



اجتماع البنك المركزي المصري الرابع في عام 2025

ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة في 10 يوليو المقبل.

ومن المنتظر أن يستمر البنك المركزي في سياسة تخفيض الفائدة مع متابعة التضخم والعمل على حصاره وإجباره على العودة إلى رقم أحادي كما هو مخطط له من قبل قيادات البنك على مدار السنوات.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.

خفض سعر الائتمان والخصم

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

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