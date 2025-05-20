ينتظر العديد من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه الزيادة الجديدة في المعاشات ويزداد البحث حول موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025

موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025

وبشأن موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025، فمن المقرر أن يتم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات 2025 لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه بنسبة 15% وذلك وفقًا للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر 2025

يتمثل جدول شرائح التأمينات الاجتماعية في مصر 2025 في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

جدول الزيادات في الأجور والمعاشات 2025

وحول موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025، من المقرر أن يكون جدول الزيادات في الأجور والمعاشات 2025 وفقًا لما يلي:

علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.

إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.

موعد وجدول زيادات المعاشات الجديد 2025، فيتو

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

كما تقسم الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:

1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.

2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.

كما أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريبًا.

وتستعد الحكومة لتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، وفق التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين وأصحاب المعاشات.

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