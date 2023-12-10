طريقة عمل النجرسكو في البيت، أوفر من الجاهز وألذ

طريقة عمل النجرسكو، في البيت، من الوصفات التي يمكنها أن توفر بشكل كبير في الميزانية، فأسعار النجرسكو في المطاعم أصبحت غالية بشكل كبير، لا يناسب ميزانية الكثير من الأسر، في حين أنها من الأكلات التي يعشقها الكثيرون.

والحل المثالي لهذه المعادلة الصعبة، هو تعلم ست البيت طريقة عمل النجرسكو في البيت، فهي سهلة التحضير، وموفرة بشكل كبير، ويمكن إجادة عملها بكل سهولة.



وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل النجرسكو بالفراخ في البيت، بنفس طريقة المحلات، بتكاليف أقل، وطعم مميز، ولن تضطري لشرائها من المطاعم مرة أخرى.

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مكونات عمل النجرسكو

مكرونة فرن مسلوقة

400 جرام من الفراخ المفرومة

ملح وفلفل

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

مغلف من صوص البشاميل

ربع كوب جبنة موتزاريللا

3 أكواب لبن حليب

طريقة عمل النجرسكو

في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم تضاف له كمية الفراخ، والتوابل، حتى تمام الطهي.

في وعاء يوضع الحليب، ويضاف له مغلف صوص البشاميل، ويقلب جيدا، حتى يغلظ قوامه.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية الفراخ، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل طاجن المكرونة

المكرونة بالصلصة، فيتو

ولكل عشاق المكرونة بالكريمة، نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل طاجن المكرونة بالبشاميل في البيت، وهو يشبه كثيرا طريقة عمل النجرسكو.

مكونات طاجن المكرونة بالبشاميل

مكرونة فرن مسلوقة

250 جرام لحمة مفرومة

ملح وفلفل

بابريكا

كسبرة ناشفة

بصل

فلفل رومي

ربع كوب جبنة موتزاريللا

3 أكواب لبن حليب

مقادير صلصة البشاميل

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

200 ملل حليب

50 غرام جبنة بارميزان





طريقة عمل صلصة البشاميل

- في قدر على النار نضع الزبدة ونذوبها ثم نضيف الدقيق ونحرك ليتحمص ويكتسب لون ذهبي جميل ثم نضيف الحليب ونحرك دون توقف.

- نضيف الملح والفلفل وجوزة الطيب ونفرم حبة الثوم.

- نبعد الصلصة من على النار بعد أن يصبح كثيف ومتماسك

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل



في طاسة يوضع القليل من الزيت، ويضاف له البصل مقطع صغيرا، وكذلك الفلفل الرومي، ويشوح، ثم يضاف له كمية اللحم، والتوابل، حتى تماما الطهي.

يضاف ربع مقدار صوص البشاميل إلى المكرونة المسلوقة، ويقلب جيدا.

في صينية فرن نوزع نصف كمية المكرونة، ثم نوزع عليها كمية العصاج، وثم نوزع بقية كمية المكرونة.

نوزع كمية صوص البشاميل على وجه المكرونة، ثم نوزع الجبنة الموتزاريللا.

تخبز في فرن متوسط الحرارة لمدة ساعة، وتقدم ساخنة.