طريقة عمل النجرسكو، سهلة ولذيذة ومغذية

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من أطباق المكرونة الإيطالية الشهيرة التي نالت شهرة واسعة على مستوى العالم ويعشقها المصريون كثيرًا لمذاقها المميز.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وهي مكرونة بالبشاميل والدجاج والزيتون والمودزاريلا وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل النرجسكو.

مكونات عمل النجرسكو:

500 جرام مكرونة (بينا أو فيتوتشيني)

2 صدر دجاج مسلوق ومفتت أو مقطع شرائح

1 بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 كوب فطر (اختياري)

1/2 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 كوب جبن شيدر مبشور

حلقات زيتون مخلى

شرائح فلفل ألوان

مكونات البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب

ملح، فلفل أسود، رشة جوزة الطيب

مودزاريلا للوجه

طريقة عمل النجرسكو:

تسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستكمل نضجها في الفرن)، ثم تصفى وتترك جانبا.

في مقلاة، يسخن الزيت أو الزبدة ويضاف البصل والثوم ويقلب حتى يذبل.

يضاف الفطر ثم الدجاج ويقلب الخليط حتى يتجانس.

يتبل الخليط بالملح والفلفل، ثم نرفعه من على النار ونضيف له الزيتون والفلفل الألوان والجبن.

في قدر، تذوب الزبدة ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا حتى يتحمص قليلا.

يضاف الحليب تدريجيا مع الخفق حتى يتماسك الخليط ويصبح قوامه ناعم.

يتبل بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

في صينية فرن مدهونة، توضع طبقة من البشاميل، ثم طبقة مكرونة، تليها حشوة الدجاج، ثم طبقة أخرى من المكرونة.

تسكب باقي كمية البشاميل على الوجه، وترش الجبنة المبشورة.

توضع الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة، أو حتى يتحمر الوجه.

يمكن إضافة قليل من الكريمة للبشاميل لمذاق أغنى.

طريقة عمل النجرسكو

ولعمل المكرونة بالبشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:

نصف كيلو مكرونة (نوع بيني أو أي نوع حسب الرغبة)

ماء وملح لسلق المكرونة

للحشو

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم (اختياري: قرفة، جوزة الطيب)

ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري)

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب (يفضل دافئ)

ملح وفلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري لزيادة القوام)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

في قدر كبير، اغلي ماء مع ملعقة ملح.

أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 7-8 دقائق حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستكمل نضجها في الفرن).

صفيها واتركيها جانبا.

أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 7-8 دقائق حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستكمل نضجها في الفرن). صفيها واتركيها جانبا. في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتغير لونه.

تبلي بالملح والفلفل والبهارات، ويمكنك إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.

اطهي حتى ينضج اللحم تماما.

في قدر، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبي حتى يصفرّ قليلا.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط ناعم وسميك.

تبلي بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

يمكن إضافة بيضة لخليط البشاميل مع التحريك بسرعة قبل رفعه عن النار.

في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل في القاع.

أضيفي نصف كمية المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم.

غطي بباقي المكرونة، ثم صبي باقي البشاميل على الوجه.

يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180° لمدة 30-40 دقيقة، حتى تحمر من الوجه.

تترك المكرونة لتبرد قليلا حتى تتماسك، ثم تقطع وتقدم.

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