طريقة عمل النجرسكو، أكلة غربية مميزة وفاخرة
طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من اطباق المكرونة اللذيذة وهى إيطالية الأصل، وتشبه المكرونة بالبشاميل، ولكنها تقدم بالفراخ والخضروات.
وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة حيث يعشقها الكبار والصغار.
وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل النجرسكو.
مكونات عمل النجرسكو:-
كيس مكرونة اسباجتى مسلوقة
نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات
ربع كيلو بصل مفروم
ثمرة فلفل رومى أخضر مقطعة شرائح
ثمرة فلفل رومي أحمر
ثمرة فلفل رومي أصفر
ملح
فلفل اسود
بهارات فراخ
رشة بابريكا
رشة قرفة
رشة كمون
زيت
زيتون حلقات
للبشاميل
6 كوب لبن حليب
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة سمن
2 مكعب مرقة دجاج
رشة جوزة الطيب
ملح
فلفل اسود
رشة حبهان
كوب جبن مبشور اى نوع
للوجه
جبن شيدر
جبن مودزاريلا
طريقة عمل النجرسكو:-
- نحضر حلة ونضعها على النار ونشوح البصل ثم نضيف الفراخ ونقلب حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف الخضروات والتوابل ونقلب جيدا حتى تنضج الدجاج.
- ثم نحضر البشاميل، حيث نحمر الدقيق فى الزبد ونضيف اللبن تدريجيًّا مع التقليب السريع بمضرب يدوي، حتى يغلظ القوام، مع مراعاة أن بشاميل النجرسكو يكون خفيف قليلا.
- وبعد ضبط قوام البشاميل نتبله بالملح والفلفل وجوز الطيب ومكعبات مرقة الدجاج ونقلب جيدًا.
- ثم نضيف الجبن إلى البشاميل وقلب حتى يذوب فهو يعطي المكرونة مذاقًا مميزًا وشهيًّا.
- ثم نرفع البشاميل من على النار نتركه جانبًا.
- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
- بعدها نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت.
- ثم نحضر المكرونة ونضع عليها كوب بشاميل ونقلب جيدا، ثم نضع عليها حشوة الدجاج التى حضرناها ونضيف لهم الزيتون والقليل من الجبن المبشور.
- ثم نحضر الصينية ونضع بها المكرونة بالحشو والزيتون ونصب عليهم باقى كمية البشاميل المتبقى.
- نضع على الوجه الجبن المبشور، وندخلها الفرن الساخن حتى يحمر الوجه.
- ثم نخرجها ونتركها تهدأ قليلا، ثم تقطع وتقدم بعدها ساخنة.
- ويجب مراعاة عدم الإكثار الملح فى حشوة الدجاج وفى البشاميل لأن النجرسكو بها زيتون وجبن رومى وهى مكونات تحتوى على الملح وبالتالى يجب ضبط كمية الملح.
- وأيضا يجب مراعاة أن يكون البشاميل خفيف على عكس المكرونة بالبشاميل.
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