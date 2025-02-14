فوائد اليانسون، يعزز صحة الجهاز الهضمي ويخفف أعراض انقطاع لطمث

يعد اليانسون من النباتات العشبية والذي تم استخدمه منذ آلاف السنين في الطب البديل والتداوي بالأعشاب، ويتميز برائحة عطرية مميزة ونكهة حلوة، مما يجعله مكونًا أساسيًّا في الطهي وتحضير المشروبات.

يعود استخدام اليانسون في الطهي إلى قدماء المصريين، كما انتقل للرومان لتناوله بعد الوجبات لتسهيل الهضم، واليانسون هو أيضًا مساعد هضمي تقليدي في الهند، حيث يعرفه الناس أيضًا كمنعش للنفس، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

الفوائد الصحية لليانسون

اليانسون هو علاج شعبي في جميع أنحاء العالم، ويستخدم لكل شيء من السعال ونزلات البرد إلى مشاكل المعدة بدأ العلماء في معرفة العمليات الكيميائية وراء هذه الفوائد وتحديد المزيد من الاستخدامات لليانسون.

صحة الدم

تحتوي بذور اليانسون على تركيزات عالية نسبيًا من الحديد، وهو عنصر أساسي في بروتين خلايا الدم الحمراء المسمى الهيموجلوبين، وإذا لم يحتوي الهيموجلوبين في الدم على ما يكفي من الحديد، فلن يتمكن من القيام بوظيفته في نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد المستمر إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والذي يسبب أعراضًا مثل:

الضعف

التعب

مشاكل التركيز

مشاكل الجهاز الهضمي

ضعف تنظيم درجة حرارة الجسم

تناول الأطعمة الغنية بالحديد، مثل بذور اليانسون، يمكن أن يحافظ على صحة الدم ويقلل من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

علاج الاكتئاب

أظهرت العديد من الدراسات أن بذور اليانسون يمكن أن تقلل من أعراض الاكتئاب السريري، حيث خفف اليانسون أعراض الاكتئاب بنفس فعالية مضادات الاكتئاب المستخدمة بشكل شائع.

صحة الجهاز الهضمي

القرحة الهضمية هي عبارة عن تمزقات مؤلمة أو ثقوب في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة العلوية، وقد استخدم ممارسو الطب التقليدي في الهند والعالم العربي اليانسون للحماية من القرحة لأجيال.

كما وجد الباحثون الغربيون أن اليانسون يمكن أن يقلل من حمض المعدة ويحمي بطانة المعدة من التلف.

تخفيف أعراض انقطاع الطمث

على الرغم من أنه جزء طبيعي من عملية الشيخوخة لدى النساء، إلا أن انقطاع الطمث يمكن أن يسبب أعراضًا غير مريحة بما في ذلك الهبات الساخنة، وتظهر الأبحاث المبكرة أن اليانسون يمكن أن يقلل من تكرار وشدة الهبات الساخنة، ربما عن طريق محاكاة تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم.

صحة الجلد

أظهرت الدراسات أن اليانسون يمكن أن يمنع نمو بعض الفطريات المسببة للعدوى، وأحد الفطريات المتأثرة هو الخميرة Candida albicans، التي تسبب عدوى الخميرة المهبلية والقلاع.

العناصر الغذائية لليانسون

تُشكل ملعقة صغيرة من اليانسون وجبة، على الرغم من أن الشخص قد لا يستخدم دائمًا الملعقة الصغيرة بالكامل في الوصفة، وعندما تستخدم الملعقة الصغيرة بالكامل لتحضير طبق، فإنها توزع في أنحاء الطعام، ما لم يكن الطبق عبارة عن وجبة واحدة في حد ذاته، فإن كل شخص سوف يستهلك نسبة مئوية فقط من بذور اليانسون المفيدة.

تحتوي ملعقة صغيرة كاملة من بذور اليانسون على ما يلي:

السعرات الحرارية: 7

البروتين: 0 جرام

الدهون: 0 جرام

الكربوهيدرات: 1 جرام

الألياف: 0 جرام

تحتوي بذور اليانسون أيضًا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك:

الحديد

الكالسيوم

المغنيسيوم

المنجنيز

الفوسفور

البوتاسيوم

فيتامين أ

فيتامين ج

الزنك

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