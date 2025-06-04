أئمة مساجد يخالفون قرار الأوقاف بالسفر للحج.. قرار عاجل من الوزارة بشأنهم.. شركات السياحة تفجر الأزمة.. ورسائل خاصة من المندوبين للمحافظات

أثار القرار الذي أصدرته وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بندب عدد من الأئمة من مساجدهم إلى المحافظات المختلفة، حالة من الجدل عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وجاء قرار وزارة الأوقاف بسبب مخالفة بعض الأئمة التعميم الذي أصدرته الوزارة مسبقًا بمنع سفر أي من الأئمة أو القيادات إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والحصول على موافقة السلطة المختصة.

وجاء في التعميم الصادر من رئيس قطاع الشؤون الدينية، الشيخ خالد خضر، التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الوزير، حفاظًا على انتظام سير العمل بالمساجد وحرصًا على المصلحة العامة.

قرار وزارة الأوقاف جاء بعد رصدها سفر عدد من أشهر أئمتها مع شركات سياحية كمرافقين لبعثات الحج وذلك بالمخالفة لتعليمات الوزارة في هذا الشأن.

أسماء الأئمة المنقولين بقرار من وزير الأوقاف

وتنشر “فيتو” أسماء الأئمة الذين خالفوا التعليمات وتم ندبهم إلى المحافظات الأخرى هم:

- أشرف صبحي محمد الفيل.

- يسري شفيق محمود عزام.

- عبد الرؤوف خالد أحمد عبدالرحمن

- أسامة محمد السيد عز قابيل

ـ محمد أبو بكر محمد جاد الرب

أحمد سلامة عبد الرازق عمر النجار

محمد عبد العال محمد عبدالعال

إسلام محمد مختار النواوي

حجازي محمد فارس محمد

كرم عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم

أحمد عبدالرازق محمد يوسف

حسن محمد حسن محمد

خالد إبراهيم محمد أحمد

ياسر أحمد عبداللطيف إبراهيم

حسين جاد الكريم حمادة أحمد

محمد نقي بشير حامد

أحمد ضاحي حسن شحات محارب

الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص: "خرجتُ باكيًا لا لضعفٍ، بل من شدّة الارتباط والمحبّة"

وفي وداع مؤثر، أعلن الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، عن نقله إلى محافظة أسوان، معربًا عن حزنه الشديد لمغادرة هذا الصرح الإسلامي العريق الذي ارتبط به وجدانيًا وروحيًا على مدار سنوات خدمته.

وقال عزام، في منشور له على صفحته الرسمية: "دخلتُ جامع عمرو بن العاص شاكيًا، فأحياني الله فيه، وها أنا أودّعه باكيًا… وداعًا أيها الجامع العتيق."

وكشف إمام المسجد أن قرار نقله جاء على خلفية سفره لأداء فريضة الحج، قائلًا: "قرار نقلي من إمامة هذا الصرح العظيم إلى أسوان جاء فقط لأنني سافرت لأداء فريضة الحج."

وأضاف بأسى: "وداعًا يا أول بيت لله في إفريقيا، يا من شهدتَ في محرابك خشوعي، وفي منبرك دمعتي، وفي جنباتك دعائي. جئتُ إليك يومًا شاكيًا… فاحتويتني، وكنت لي حضنًا وأمانًا، وها أنا أخرج منك اليوم باكيًا… لا لضعفٍ، بل من شدّة الارتباط والمحبّة."

وأكد عزام أنه لم يفارق المسجد يومًا طوعًا، بل أقصاه القدر، مضيفًا: "أنا على يقين أن الله لا يُضيع من أخلص له النية، وأخلص العمل."

واختتم كلماته بالدعاء قائلًا: "اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك، مقبولًا عندك، مباركًا في الأثر، واجعل لي في كل مسجدٍ نصيبًا من الدعوة والخير. فإن لم نلتقِ فيك، فلنلتقِ في جنان الخلد بإذن الله."

الشيخ محمد أبو بكر يودع مسجد الفتح: "لم أفارقه طوعًا… وأراها منحة لا عقوبة"

من جانبه علق الشيخ محمد أبو بكر، إمام وخطيب مسجد الفتح بميدان رمسيس، على صدور قرار بنقله إلى محافظة الوادي الجديد، على خلفية سفره لأداء فريضة الحج دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه قدّم ما يثبت سفره كمحرم لزوجته التي أُتيح لها أداء الفريضة هذا العام.

وقال أبو بكر، في منشور مطول عبر صفحته الرسمية: "دخلتُ جامع الفتح شاكيًا، وكنت أرغب البقاء فى جامع الناصر صلاح الدين بالمنيل، فأحياني الله فيه، وها أنا أودّعه باكيًا… قرار نقلي من إمامة هذا الصرح العظيم إلى محافظة الوادى الجديد جاء فقط لأنني سافرت لأداء فريضة الحج."

وأوضح الشيخ أنه قدّم ما يفيد بحصوله على إجازة رسمية من جهة العمل، إلى جانب الأوراق التي تثبت موقفه، مشيرًا إلى أن قرار المنع من السفر صدر قبل موعد الرحلة بيومين فقط، ما اضطره لتأجيل الطائرة دون أن يثمر ذلك عن تغيير القرار.

وروى أبو بكر جانبًا من كواليس تكليفه بخطابة جامع الفتح، قائلًا: "لما أُبلغت بالنقل كنت مهمومًا، فقالت لي زوجتي: لعل الله يفتح بك. ولم تمضِ أيام حتى صار يوم الجمعة الذي أكون فيه خطيبًا حدثًا مشهودًا، وكان المصلون يأتون من شتى المحافظات رغم أن المسجد في موقع لا يشهد جمهورًا ثابتًا."

وأضاف: "رأيت بعيني الإقبال الكبير على الدروس اليومية، وحرص الناس على الحضور والانتظام فيها. كنت أرى في جامع الفتح حضنًا روحيًا ودعويًا، وبذلت فيه كل ما أستطيع دعويًا، وإداريًا، وتنظيميًا، بل وحتى في النظافة والصيانة التي كنت أتحمل نفقاتها من مالي الخاص."

وأكد أن نقله لم يكن باختياره، مضيفًا: "ما فارقتك يومًا طوعًا، بل أقصاني القدر، وأنا على يقين أن الله لا يضيع من أخلص له النية، وأخلص العمل. وأرى هذا النقل لا كعقوبة، بل منحة إلهية، حتى وإن لم أفهم الحكمة منها الآن."

واختتم كلماته بالدعاء والتقدير قائلًا: "اللهم اجعل ما قدمته خالصًا لوجهك، مقبولًا عندك، مباركًا في الأثر… وشكر الله لكل من أعانني في هذا الصرح العريق من الأجهزة الأمنية والتنظيمية، وشكرًا لجمهوري الغالي الذي مهما ابتعدت عنه جسدًا، فلن أبتعد عنه روحًا ودعاءً."

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