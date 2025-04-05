خبير عسكري: القوات الخاصة المصرية تتفوق على الأمريكية والروسية

قال اللواء محمد الشهاوي، الخبير العسكري والإستراتيجي: إن الدور القيادي المصري يتمثل في السياسة الخارجية المتزنة التي تعمل على الحفاظ على المؤسسات الوطنية لكل الدول.

تفوق كبير للقوات المسلحة المصرية عالميا

وأضاف: أن الدور القيادي المصري يتمثل أيضًا في القوات المسلحة التي تمتلك قوة حكيمة، فالجيش المصري يحتل المركز الـ12 على مستوى العالم، والقوات البحرية تحتل المرتبة السادسة عالميًا، والمفاجأة بأن القوات الخاصة المصرية تحتل المرتبة الأولى عالميًا قبل الولايات المتحدة وروسيا.

تحديات تواجهها مصر داخليا وخارجيا

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “توك شو العرب” الذي يقدمه عبد الباقي عزوز بقناة “الحدث اليوم”، إلي أن مصر تواجه تحديات داخلية وخارجية بقوة وتعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، وعلى رأس هذه التحديات ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم في قطاع غزة.

دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة

ولفت إلى أن مصر تقوم بدور الوسيط من أجل تخفيف التصعيد ووقف إطلاق النار، وتحقيق الهدنة في قطاع غزة للوصول إلى حل سياسي، فلا يوجد صراع مسلح يستمر للأبد.



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