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أخبار مصر

بعثة مصر للطيران تعقد اجتماعًا تنسيقيًا بجدة استعدادًا لعودة حجاج بيت الله

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

عقدت بعثة مصر للطيران بمقر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اجتماعًا تنظيميًا موسعًا، بهدف الوقوف على أخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، وذلك عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

 

عودة حجاج بيت الله الحرام

جاء هذا الاجتماع في إطار حرص مصر للطيران_الناقل الوطني المصري على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في مختلف مراحل رحلتهم، وخاصة خلال مرحلة العودة، التي تتطلب تنسيقًا كاملًا على أعلى المستويات بين جميع القطاعات المعنية لضمان انسيابية التشغيل وسرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمة تليق بمكانة مصر للطيران كناقل وطني.

وشارك في الاجتماع أمين عفيفى رئيس بعثة الحج وعدد من قيادات وأعضاء البعثة يمثلون مختلف التخصصات والقطاعات التشغيلية بالشركة، من بينها قطاع الخدمات الأرضية، والإدارة العامة للمحطات، والمبيعات، والعلاقات العامة، والصيانة، والأمن، والسيطرة المركزية.

 حيث استعرض الحضور خطة العمل التنفيذية والاحتياجات التشغيلية والتجهيزات اللازمة لتيسير الرحلات المخصصة لعودة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، والحرص على توفير كافة سبل الراحة والرعاية لهم.

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