الأربعاء 04 يونيو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس يوم عرفات، ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس يوم عرفات
حالة الطقس يوم عرفات
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجى، بدءا من يوم وقفة عرفات الخميس غدا من 2 إلى 4 درجات مئوية، لتسجل القاهرة الكبرى من 35 إلى 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27:29 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 40: 42 درجة مئوية.

الطقس يكشر عن أنيابه، رياح مثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة البحرية اليوم، وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفات

طقس ربيعي مائل للحرارة، الأرصاد الجوية تعلن طقس غدا الإثنين

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس ربيعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

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