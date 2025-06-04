مدبولي يكشف خطة الدولة لدعم الأمن السيبراني وقطاع الاتصالات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "مرحلة جديدة في التحول الرقمي والتكنولوجي، لقد وضعت مصر بقيادة الرئيس السيسي رؤية استراتيجية واضحة لبناء مصر الرقمية إيمانا بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القطاع الواعد إلي جانب الزراعة والصناعة والسياحة، ليتحول من قطاع خدمي إلي خدمي انتاجي يسهم في تحقيق نهضة ونقلة اقتصادية لمصر".

وأضاف خلال كلمته بحفل خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا:"قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قاطرة التنمية في القرن الحادي والعشرين، ومن هذا المنطلق تابعت الجهود الحثيثة لمنع تراخيص الجيل الخامس للمحمول".

وتابع: "حرصت على أن أشهد توقيع أول اتفاقية لتوقيع ترخيص الجيل الخامس للاتصالات باستثمارات بلغت 700 مليون دولار".

ولفت: "أحرص دائما خلال زياراتي الميدانية للمحافظات على متابعة تطور البنية الرقمية، وزيادة وكفاءة سرعة الإنترنت ضمن المبادرة الرئاسية الطموحة حياة كريمة".

دعم الأمن السيبراني

وأشار:"هناك شباب خريجي التجارة والحقوق والاداب والفنون توجهوا الي مدارس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعدما لم يجدوا فرصة في مجالاتهم، وهو ما يبرهن على مستقبل القطاع، ونعمل على تدريب 12 ألف شاب وفتاة سنويا في تخصصات متقدمة كالأمن السيبراني، وأصدرنا قرار بفتح باب التقدم لخريجي الدبلومات الفنية في مدارس الاتصالات"

تسريع التحول الرقمي



وأكد: نسعى الي تسريع التحول الرقمي في كل قطاعات الدولة، وربط المواطن بخدمات أكثر كفاءة وذكاء، وأؤمن أن قطاع الاتصالات هو قطاع الأمل.

وأكد: أن الحكومة ستواصل دعمها لقطاع الاتصالات بكل ما يلزم سواء بالبنية التحتية أو التشريعات أو الشراكات الدولية.



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