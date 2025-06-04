شاهد عيان يكشف تفاصيل اشتعال النيران في سوق خضار مدينة الشروق

استمعت نيابة الشروق، لشهود العيان بحريق نشب بسوق الخضار بمنطقة حجر الأساس بدائرة قسم الشروق على مساحة 600 متر، الذي التهم الأخضر واليابس بسوق الخضار بالكامل على مساحة نصف فدان، وذلك لكشف ملابسات الحريق.

وقال أحد شهود العيان: “إنه يعمل بالسوق عامل وتفاجأ في لحظة بألسنة النار تشتعل وتزيد في اشتعالها وحاول أن يساعد المصابين بحالات اختناق وبعد وقت بسيط علم من تاجر فاكهة أن سبب الحريق تعرض مصدر الكهرباء لثلاجة حفظ الموز للحرارة مما أدى لحدوث ماس كهربائي”.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بثلاجة موز بإحدى الباكيات الموجودة بالسوق نتج عنها اشتعال الحريق، الذي امتد إلى الباكيات المجاورة.

كما تبين من خلال الفحص المبدئي حصيلة الحريق الذي التهم ما يقرب من 4 باكيات وحالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث من سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها من قبل قوات الأمن وتفحم الباكيات بالكامل دون وجود إصابات.

ونجحت قوات الأمن بالتعاون من الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق سوق الخضار بمنطقة حجر الأساس في مدينة الشروق منع امتدادها إلى المدارس والمحال والمباني المجاورة بالمنطقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد بموقع الحادث.

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