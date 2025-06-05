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حوادث

تجاوزت 2 مليون جنيه، التحريات تكشف حجم الخسائر بعد حريق سوق الخضار بالشروق

حريق الشروق، فيتو
حريق الشروق، فيتو

تسلمت نيابة الشروق، التحريات المبدئية لحريق نشب بسوق الخضار بمنطقة حجر الأساس بدائرة قسم الشروق على مساحة 600 متر، الذي التهم الأخضر واليابس بسوق الخضار بالكامل على مساحة نصف فدان، وذلك لكشف ملابسات الحريق.

وأوضحت التحريات المبدئية ان حصيلة الخسائر تجاوزت 2 مليون جنيه نتيجة للحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بثلاجة موز بإحدى الباكيات الموجودة بالسوق نتج عنها اشتعال الحريق، الذي امتد إلى الباكيات المجاورة.

كما تبين من خلال الفحص حصيلة الحريق الذي التهم ما يقرب من 4 باكيات وحالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث من سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها من قبل قوات الأمن وتفحم الباكيات بالكامل دون وجود إصابات.

ونجحت قوات الأمن بالتعاون من الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق  سوق الخضاربمنطقة حجر الأساس في مدينة الشروق منع امتدادها إلى المدارس والمحال والمباني المجاورة بالمنطقة.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد بموقع الحادث.

 

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