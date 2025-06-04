أزمة زيزو تقترب من نهايتها، خطاب اتحاد الكرة يصدم الزمالك، اللاعب على رأس قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية، وإجراء جديد من القلعة البيضاء

اقتربت أزمة أحمد سيد زيزو، نجم النادي الزمالك،التي اشتعلت خلال الفترة الماضية بين اللاعب وناديه في ظل أنباء انتقاله إلى الأهلي، من الفصل الأخير، بعد خطاب رسمي من اتحاد الكرة إلى القلعة البيضاء.

ويترقب مسئولو الأهلي انتهاء مباراة نهائي كأس مصر 2025، التي تجرى غدا الخميس، لإعلان ضم اللاعب رسميا ومشاركته مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية ، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

مخاطبة نادي الزمالك

وخاطب الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط به، للاستفسار عن أسباب عدم التحقيق حتى الآن في الشكوى المقدمة ضد لاعبه أحمد مصطفى سيد زيزو، رغم تقديمها في 4 مايو الماضي.

كما شدد النادي على انتهاء عقد اللاعب في 30 يونيو الحالي، وعدم إمكانية انتقاله إلى نادٍ آخر قبل ذلك التاريخ.

الزمالك يستند إلى تاريخ 30 يونيو كموعد لانتهاء العقد

كما يتمسك مسؤولو الزمالك ببقاء أحمد مصطفى زيزو مع النادي حتى نهاية شهر يونيو 2025، أسوة بعقود اللاعبين حول العالم.

و تشابه موقف الزمالك مع ما فعلته إدارة نادي الخلود السعودي برفض ترك المالي أليو ديانج، ليشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية، بسبب ارتباطه بعقد إعارة ممتد حتى نهاية الموسم في 30 يونيو الجاري، رغم لعب الفريق لآخر مبارياته في مايو.

مستندات فيفا تفجر أزمة جديدة بين الزمالك والأهلي بسبب عقد زيزو

وأثار خطاب إدارة القلعة البيضاء حالة من الجدل، حيث أكدت إدارة الأهلي أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تقف في صف انتقال اللاعب إلى فريقهم بداية من الجمعة 6 يونيو الجاري، اليوم التالي لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، ما يمكنه من خوض مونديال الأندية.

وتقول لوائح فيفا: إن الموسم هو فترة متواصلة مدتها 12 شهرًا، يحددها الاتحاد المحلي، وتُقام خلالها المسابقات الرسمية مثل الدوري والكأس.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول أحقية النادي الأهلي في قيد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأحمر، المنتقل إليه من نادي الزمالك، وموقف اللاعب من المشاركة مع المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل.

رد اتحاد الكرة على الزمالك

فيما أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لنادي الزمالك، يخطره فيه أن نهاية الموسم الكروي ستكون بنهاية الدوري المحلي وكأس مصر.

خطاب اتحاد الكرة للزمالك، فيتو

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موعد انتهاء عقد زيزو مع الزمالك

وذكر اتحاد الكرة في خطابه للزمالك: "نهاية الموسم نهاية كأس عاصمة مصر، بمثابة تعريف لنهاية الموسم في لائحة رابطة الأندية، وليس لنا علاقة بهذا الأمر، لأننا نسير وفقا للوائح القيد المعتمدة من فيفا، وبالتالي فاتحاد الكرة ملتزم بفتح باب سوق انتقالات اللاعبين والقيد بنهاية آخر مباراة في كأس مصر".

زيزو يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية

وأكد اتحاد الكرة: " الأهلي لو حصل على توقيع زيزو عقب نهاية موسمه مع الزمالك بنهاية كأس مصر، يحق له قيده والمشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية".



اتحاد الكرة المصري يحسم مصير صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي

وبحسب لائحة فيفا، يعد انتهاء عقد زيزو مرتبطًا بنهاية الموسم الرسمي كما تحدده الرابطة أو الاتحاد، وليس فقط بآخر مباراة لفريقه، حتى لو كانت آخر مباراة للزمالك يوم 5 يونيو الجاري، فهذا لا يعني بالضرورة انتهاء الموسم في ذلك التاريخ، ما لم يكن الاتحاد المصري قد حدد ذلك الموعد رسميًا كنهاية للموسم.

الأهلي ينتظر نهاية نهائي الكأس للإعلان عن الصفقة

ويتمسك مسؤولو الأهلي بأحقيتهم في ضم اللاعب بعد نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، ليتمكنوا من قيده في قائمة مونديال الأندية قبل الموعد النهائي في 10 يونيو الجاري.

زيزو على رأس قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

فيما حسم خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر، المشاركة في خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا خلال شهر يونيو الجاري.

وقرر خوسيه ريبييرو اصطحاب 28 لاعبا في قائمة النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية على رأسهم أحمد سيد زيزو والتي جاءت كالتالي:

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمي: محمد الشناوي، شوبير، مصطفى مخلوف، محمد سيحا، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم والعش وأحمد رمضان بيكهام وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وعمر كمال وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد رضا ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: جراديشار ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وتريزيجيه وأحمد مصطفى زيزو وأشرف بن شرقي وحسين الشحات.

فيما قرر ريبييرو استبعاد كل من: كريم فؤاد وعمر الساعي وكريم نيدفيد.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجي، في الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامي الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة ١٧ ساعة، تتضمن ترانزيت في دبي، ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

موعد سفر زيزو إلى أمريكا

فيما كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو ن اللاعب يسافر إلى أمريكا يوم الجمعة المقبل، وسيكون هناك ترانزيت في تركيا ومن ثم التوجه لأمريكا مباشرة من هناك.

وأضاف: “زيزو أنهى تصوير تقديم الصفقة بشكل نهائي والمركز الإعلامي بالنادي الأهلي جاهز للنشر ولكن في موعد محدد قد يكون يوم الجمعة أو السبت المقبل،؟ النادي الأهلي أبلغ زيزو أن انتهاء الموسم سيكون مع صافرة حكم نهائي بطولة كأس مصر أي يحق للقلعة الحمراء قيده يوم الجمعة بشكل طبيعي ولا يوجد أزمة في ذلك”.

رد فعل الزمالك على خطاب اتحاد الكرة بشأن نهاية عقد زيزو

بينما استقر مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على التصعيد ضد أحمد مصطفى زيزو، حال إعلان النادي الأهلي التعاقد معه قبل يوم 12 يونيو، وهو موعد نهائي كأس الرابطة، رغم استلام خطاب من اتحاد الكرة يؤكد انتهاء الموسم بعد مباراة نهائي كأس مصر مساء غد الخميس.

وتستند إدارة الزمالك على لائحة إدارة المسابقات بأن نهاية الموسم يوم 12 يونيو الحالي بعد انتهاء مباراة نهائي كأس الرابطة، وسيتم التصعيد ضد زيزو رغم خطاب اتحاد الكرة الذي يؤكد انتهاء الموسم بعد مباراة الغد بين الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى 10 يونيو الحالي، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى، فى الثانية عشرة من منتصف ليل يوم ٨ يونيو، بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة .

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025



الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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