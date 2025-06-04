الأربعاء 04 يونيو 2025
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حبس عاطل متهم بالشروع في قتل عامل الكشري بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قرر رئيس نيابة الفيوم، حبس عاطل 4 ايام لاتهامه بالتعدي على عامل بمحل كشري شهير، وإصابته بجرح ذبحي في الرقبة من الخلف، كما وجه له تهمة الشروع في قتل العامل المجني عليه.

إصابة عامل في محل كشري

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بإصابة عامل " احمد.ع.ر "  يعمل في محل كشري شهير وسط مدينة الفيوم، بدائرة القسم، وتوجهت علي الفور قوة من قسم شرطة أول الفيوم، إلى موقع البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين العامل و" عمار.أ.أ " أحد زبائن المحل،  وتطورت الي تشابك بالايدي، ما دفع الجاني الي أن يستل آلة حادة كانت بحوزته، وأصاب المجني عليه بجرح ذبحي، وتم نقله إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم، وحالته العامة مستقرة، وانصرف من المستشفى بعد التأكد من استقرار الحالة.

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وتحرر محضر بالواقعة  بقسم شرطة الفيوم، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، فأصدرت قرارها السابق

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