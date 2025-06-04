الأربعاء 04 يونيو 2025
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محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون امتحانات الدراسات واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية

لجنة امتحانات، فيتو
لجنة امتحانات، فيتو

يؤدي 76 ألفا و498 طالبا وطالبة من الفيوم، امتحانات الشهادة الإعدادية ، اليوم الأخير، في امتحانات  الفصل الدراسي الثاني، أمام 275 لجنة سير امتحانات، موزعة علي 7 إدارات تعليمية.

 ويؤدي الطلاب الامتحانات في مواد "الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات والتربية الرياضية"، بنظام البوكليت.

وقد تم تسليم أوراق الأسئلة، من المطبعة السرية الي مراكز توزيع الاسئلة بالإدارات التعليمية، لتسليمها إلى رؤساء لجان سير الامتحانات، لتصل الاوراق الي اللجان في موعد أقصاه الثامنة صباحا.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

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واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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