الأربعاء 04 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أصيب 5 أشخاص بإصابات  متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي ، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان  مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ويوجد مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام بواسطة 3 سيارات إسعاف، لتقديم العلاج اللازم لهم، بحسب إصابة كل منهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على جانبي الطريق.

 

أصابه بـ 10 غرز، زبون يعتدي على عامل في محل كشري شهير بالفيوم

غادر المستشفى، استقرار حالة عامل الكشري ضحية زبون في الفيوم

 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم أصابة 5 أشخاص في حادث أسيوط الصحراوي الغربي أسيوط الصحراوى أصيب 5 أشخاص انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص غرفة عمليات شرطة النجدة محافظة الفيوم مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري الإقليمي

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

إصابة 14 مواطنًا في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

5 سيدات و3 مجهولي الهوية، أسماء ضحايا ومصابي انقلاب ميكروباص بصحراوي أسيوط

الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بدائري السلام

الأكثر قراءة

فرص عمل للشباب، نص القرار الجمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بـ 300 ألف يورو

ريفيرو يتراجع عن قراره بشأن قائمة الأهلي

أخبار مصر: قصة منفذ هجوم كولورادو مع الزمالك، تفاصيل مأساوية بواقعة العثور على طبيب غارقا، مصير زيزو من مونديال الأندية

غضب بين شباب الأطباء بعد وفاة علي جلال نائب العظام بأسيوط: عمل لمدة شهر بدون راحة

عبد الحليم علام يصدر قرارًا بشأن واقعة مقتل محامي كفر الشيخ

تداول أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 على تيليجرام

قهر وظيفي أم أسباب أخرى، العثور على جثة طبيب بمستشفى جامعة أسيوط غريقا يثير الجدل في المنظومة الطبية

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

هذا العيار يسجل 4024 جنيها بعد تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-6-2025

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

عشان ميضحكش عليك.. إزاي تختار خروف العيد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رحلة القلوب إلى منى، فضائل ومناسك الحجاج في يوم التروية

الأوقاف تنشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية