إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الغربي

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي ، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء احمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، ويوجد مصابين، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفي الفيوم العام بواسطة 3 سيارات إسعاف، لتقديم العلاج اللازم لهم، بحسب إصابة كل منهم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على جانبي الطريق.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.