تخصيص 195 ساحة ومسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى في الفيوم

أعدت محافظة الفيوم 195 ساحة ومسجدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك، منتشرة في قري ومدن المحافظة، بخلاف بعض المساجد في القري والأحياء التي لا يوجد بها ساحات صلاة، وتقام صلاة عيد الأضحى المبارك في الفيوم، في تمام الساعة 6 و22 دقيقة.

تعيين خطباء لكل الساحات

وجهزت مديرية الأوقاف بالفيوم الساحات والمساجد الكبيرة التى تؤدى بها صلاة الجمعة، بمختلف مراكز وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء شعائر صلاة عيد الاضحي المبارك، كما أعدت كشوفًا بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لكل ساحة ومسجد، وقد تم تجهيز جميع الساحات تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولي مديرية الأمن، ومجالس المدن، والوحدات المحلية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى بالمحافظات

القاهرة: 6:19

الجيزة: 6:19

الاسكندرية: 6:21

بورسعيد:6:11

السويس: 6:13

العريش: 6:06

الطور: 6:13

سانت كاترين:6:11

طابا: 6:05

شرم الشيخ: 6:11

دمنهور: 6:19

طنطا: 6:18

المنصورة:6:16

الزقازيق:6:16

بنها:6:18

شبين الكوم: 6:18

كفر الشيخ:6:17

الفيوم: 6:22

بنى سويف: 6:21

المنيا: 6:25

أسيوط:6:25

سوهاج: 6:25

قنا: 6:21

أسوان:6:25

أبو سمبل: 6:34

مرسى مطروح:6:31

الغردقة: 6:15

الخارجة: 6:33

الإسماعيلية:6:13

دمياط: 6:13

السلوم:6:39

نوبيع: 6:07

حلايب: 6:14

شلاتين:6:16

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