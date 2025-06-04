بعد مرور 6 أشهر، القبض على مدبر عمليات اختطاف مسئولي العملات الرقمية في باريس

بعد مرور 6 أشهر، تمكنت السلطات الفرنسية من التوصل لمشتبه به في تدبير سلسلة عمليات الاختطاف التي استهدفت عددا من المسئولين عن العملات الرقمية المشفرة وأقاربهم في فرنسا.

القبض على مدبر عمليات اختطاف مسئولي العملات الرقمية

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية أن المشتبه به يدعى باديس محمد باجو، وهو شاب فرنسي، مغربي يبلغ من العمر 24 عامًا يشتبه في تدبيره لسلسلة من عمليات الاختطاف التي استهدفت رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة في فرنسا.



وأكدت السلطات الفرنسية أنه تم اعتقال باديس محمد باجو في مدينة طنجة بشمال المغرب، حيث كان باديس محمد أميدي باجو مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية، وتم إدراج اسمه في النشرة الحمراء، الصادرة عن الإنتربول بتهمة "الاعتقال أو الاختطاف أو الحبس غير المشروع أو الاحتجاز التعسفي لرهينة".

كما أكد بيان المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، وبحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فإن المشتبه به تم اعتقاله في مدينة طنجة شمال المغرب.

عمليات اختطاف مسئولي العملات المشفرة في باريس

وكانت العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت سلسلة من عمليات الاختطاف ومحاولات الاختطاف، التي استهدفت رؤساء ومسئولين عن العملات المشفرة "بيتكوين"، وعائلاتهم في الأشهر الأخيرة، ما دفع أحد رواد الأعمال البارزين في مجال العملات المشفرة إلى دعوة السلطات إلى وقف هذه العمليات المأساوية في البلاد.

وقال وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريح صحفي "أتقدم بالشكر للمغرب على هذا الاعتقال الذي يعكس التعاون القضائي الممتاز بين بلدينا، وخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة".

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | La fille d’un dirigeant d’une société de cryptomonnaie, accompagnée de son enfant de 2 ans, a échappé de peu à une tentative D’ENLÈVEMENT ce matin en plein Paris. (Le Parisien) pic.twitter.com/RyJJl0wJW5 — Cerfia (@CerfiaFR) May 13, 2025



بحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن الشاب المغربي- الفرنسي باجو، وهو من مواليد مدينة لو شيسناي غربي باريس، يشتبه في أنه أحد العقول المدبرة وراء عملية الاختطاف البارزة في يناير2025 لرئيس شركة العملات المشفرة الفرنسية ديفيد بالاند وشريكه.

وشارك بالاند في تأسيس شركة العملات المشفرة "ليدجر"، التي قُدّرت قيمتها آنذاك بأكثر من مليار دولار. قُطع إصبع بالاند على يد خاطفيه، مطالبين بفدية ضخمة.

وفي الأسبوع الماضي، وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى 25 شخصا، بينهم ستة قاصرين، بشأن سلسلة من عمليات الاختطاف ومحاولات الاختطاف، حيث أصبحت هذه الجرائم مصدر إحراج كبير للحكومة الفرنسية وأثارت مخاوف بشأن أمن أباطرة العملات المشفرة الأثرياء، الذين جمعوا ثروات هائلة من هذه الأعمال المزدهرة.

وفي مايو 2025، عقد وزير الداخلية برونو ريتيللو اجتماعًا طارئًا مع قادة العملات المشفرة، حيث أعلنت الوزارة عن خطط لتعزيز أمنهم.

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