مقطع مرعب، محاولة اختطاف ابنة مدير شركة عملات مشفرة وطفلها في وضح النهار (فيديو)

محاولة اختطاف مرعبة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعبا، يظهر محاولة اختطاف سيدة في وضح النهار، وفي قلب شوارع باريس، الأمر الذي أصاب العالم بالرعب، حيث جرت محاولة اختطاف ابنة أحد المديرين التنفيذيين في شركة عملات مشفرة "بيتكوين".

محاولة اختطاف ابنة مدير شركة عملات مشفرة في وضح النهار

ويظهر الفيديو محاولة اختطاف سيدة، ابنة أحد المديرين التنفيذيين في شركة عملات مشفرة، بالقوة في باريس، وكانت السيدة برفقة طفلها البالغ من العمر عامين، ونجت من عملية الاختطاف بأعجوبة من قلب شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

مسلحون حاولوا اختطاف سيدة ورضيعها، فيتو



ويؤكد شهود العيان أن محاولة الاختطاف حدثت في وسط العاصمة الفرنسية باريس، حيث حاول الخاطفون الطفل، البالغ من العمر سنتين، بالقوة، لكن السيدة وطفلها نجا من عملية الاختطاف بصعوبة، ويُعتقد أنها عملية انتقامية بسبب خسائر فادحة تكبدتها إحدى العصابات من تلك العملات المشفرة.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن محاولة الاختطاف، التي وقعت في وسط أحد شوارع باريس، حيث وقعت المحاولة حوالي الساعة 8:20 صباحًا في شارع باتش وسط باريس، حيث تعرضت سيدة، 34 عامًا، كانت برفقة طفلها البالغ من العمر عامين، لهجوم عنيف من قبل ثلاثة أشخاص على الأقل ملثمين.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن محاولة الاختطاف، التي جرت وسط باريس، كانت صادمة واستهدفت السيدة وطفلها، اللذان تم إنقاذهما بفضل تدخل الأب.

شكوك حول اختطاف السيدة ورضيعها في باريس

محاولة اختطاف السيدة وطفلها أثارت العديد من الشكوك، حيث أكد البعض أن الضحية مرتبطة بعالم العملات المشفرة، مشيرين إلى أن محاولة الاختطاف ورائها دوافع مالية، ما سبب حالة من القلق بشأن ارتباط محاولة الاختطاف بعالم العملات المشفرة "بتكوين".

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | La fille d’un dirigeant d’une société de cryptomonnaie, accompagnée de son enfant de 2 ans, a échappé de peu à une tentative D’ENLÈVEMENT ce matin en plein Paris. (Le Parisien) pic.twitter.com/RyJJl0wJW5 — Cerfia (@CerfiaFR) May 13, 2025

وحاول الخاطفين إجبار السيدة وطفلها على الدخول في الشاحنة، شاحنة كرونوبوست، لكن تدخل والد الطفل أفشل عملية الاختطاف المرعبة، رغم تعرضه والد الطفل للضرب المبرح، وسقط السلاح، الذي كان يحمله الخاطفين في مكان الحادث، الأمر الذي يؤكد على استخدام العنف في عملية الاختطاف.

وأكدت الشرطة الفرنسية أنها عثرت على السيارة مهجورة، بعد وقت قصير من وقوع محاولة الاختطاف، وتم تكليف لواء مكافحة اللصوصية (BRB) بالتحقيق.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن الضحية هي ابنة مدير منصة شراء العملات المشفرة "بيتكوين"، دون أن تذكر هويتها علنًا في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد الدوافع الدقيقة للمهاجمين، لكن الأمر يشير إلى وجود رابط محتمل بالدوافع المالية.

محاولة اختطاف مرعبة في باريس

وتأتي محاولة الاختطاف المرعبة، بعد أيام قليلة من حادث خطير جدًا، وقع في الأول من مايو 2025، حيث تم اختطاف رجل في وضح النهار في باريس، كان والد أحد رواد الأعمال المشهورين في مجال العملات المشفرة أيضًا، وتم احتجازه لمدة يومين في منزل في إيسون في باريس، وتم تشويهه بقطع أحد أصابعه، لإجباره على دفع فدية بالعملة المشفرة، وتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على خمسة مشتبه بهم؛ ووجهت لهم تهم الخطف والأعمال الوحشية والابتزاز وغسيل الأموال.

فشل محاولة الاختطاف، فيتو

وفي يناير 2025، تعرض ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة Ledger، وهي شركة فرنسية رائدة في مجال محافظ العملات المشفرة الآمنة، أيضًا لعملية اختطاف في منزله في شير بباريس، كما قام المختطفين أيضًا بتشويه يده قبل أن يتم إطلاق سراحه من قبل الشرطة.

ويعمل المحققون في باريس حاليًا على معرفة الأبعاد الحقيقية التي تقف وراء محاولة الاختطاف والأحداث المحيطة بالهجوم، وتحديد هوية المشتبه بهم، وتحديد ما إذا كانت الضحية مستهدفة بشكل خاص بسبب علاقاتها العائلية.

وقال مصدر بالشرطة الفرنسية إن "أربعة ملثمين حاولوا اختطاف زوجين وطفلهما في شارع باتش، في الدائرة الحادية عشرة في باريس، بعد الساعة الثامنة صباحا بقليل، مؤكدا أن السيدة هي ابنة الرئيس التنفيذي لشركة العملات المشفرة، وابنها هو حفيده.

نجاة السيدة وطفلها من محاولة الاختطاف بإعجوبة

وأظهر مقطع الفيديو المرعب، الذي أكده مصدر قريب من القضية، أن رجلًا وامرأة يمشيان مع ابنهما في أحد شوارع باريس. ثم وصل عدة أفراد في شاحنة صغيرة، كانت تحمل اسم "كرونوبوست"، ونزل منها أشخاص ملثمين وحاولا اختطاف السيدة وطفلها، وإجبارهما على دخول السيارة؛ وتدخل الزوج وتعرض للضرب "بأدوات حادة".

المسلحون يهربون بعد فشل محاولة الاختطاف، فيتو



كما قامت السيدة برد فعل فوري على محاولة الاختطاف، حيث أمسكت بندقية كان مع المهاجمين الملثمين وألقته بعيدًا، ليؤكد الشهود أن البندقية كانت نصف آلي تبين أنه سلاح أيرسوفت.

وبدأ السيدة تصرخ ما أدى لتجمع المارة، الذين قاموا بالدفاع عن السيدة، وفر الخاطفين الملثمين بالسيارة، تاركين الزوجين على الرصيف بينما ألقى أحد السكان المحليين مطفأة حريق في اتجاه الملثمين، وتم العثور على الشاحنة على بعد مئات الأمتار، في شارع سان مور، وتم نقل الضحايا الثلاثة إلى المستشفى لإصابات طفيفة.

وبحسب النتائج الأولية، فإن المرأة أبنة الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة العملات المشفرة "Paymium"، وهي منصة تبادل العملات المشفرة الفرنسية التي تأسست في عام 2011 وتقدم نفسها على أنها الرائدة الأوروبية في تبادل البيتكوين.

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