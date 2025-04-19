ارتفاع أسعار 5 عملات مشفرة مقابل الدولار اليوم السبت (آخر تحديث)

العملات المشفرة، شهدت العملات المشفرة اليوم السبت 19 أبريل 2025، ارتفاعا جماعيا بقيادة العملة الأشهر بيتكوين، وشهدت أسواق العملات المشفرة تذبذبا واضحا خلال الساعات الماضية، وسط تصاعد التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأمر الذي أضاف طبقة جديدة من الضبابية أمام المستثمرين.

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تصريحات متشددة من باول وانتقاد سياسة ترامب

وجاء ذلك بعد تصريحات متشددة من باول، الذي انتقد سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار، وهو ما يُعرف اقتصاديًا بـ"الركود التضخمي"، وقد أوضح باول في كلمته أن تركيزه الأساسي ينصب حاليًا على الأسعار، مما يشير إلى توجه نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا مما كان متوقعًا.





ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟

شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم السبت 19 أبريل 2025 ارتفاعا بنسبة 0.35% إلى 85.029 ألف دولار.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.69 تريليون دولار، في حين هبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 13.32 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة ، وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 2.13 % إلى قيمتها.



ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟

1 - ارتفع سعر بيتكوين بنسبة 0.35% إلى 85.029 ألف دولار.

2 - هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 1,2% اليوم إلى 1.600دولار دولار.

3 - وارتفع سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.5 % عند 592دولارا.

4 - وتراجع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.83% ليسجل 2.0820 دولار.

5 - في حين هبط سعر عملة دوجكوين DOGE بنسبة 2.5% ليصل إلى 0.158633 دولار.

ماذا تعرف عن العملات المشفرة ؟

يمكن القول ان نجم العملات الرقمية سطع بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، حيث عرفت تزايدًا كبيرًا في عدد المستخدمين بصفتها وسيلة أداء حديثة وغير تقليدية وغير خاضعة لأي سلطة منظمة أو جهة حكومية مسيطرة.

حيث ان العملات الرقمية (أو العملات المشفرة) هي باختصار عملات افتراضية ليس لها وجود فيزيائي ويمكن استخدامها كوسيلة أداء على غرار العملات الورقية التقليدية، حيث تعتمد العملات الرقمية على شبكة لا مركزية وغير خاضعة لأي جهة منظمة تعمل بنظام “الند للند” والذي يتيح للجميع إمكانية المشاركة في كل الجوانب المتعلقة بالعملة.

جدير بالذكر على عكس العملات الورقية التقليدية التي دائمًا ما يكون متحكمًا فيها من طرف البنوك المركزية التي تصدرها وتحدد أسعارها؛ يتم اتخاذ القرارات من خلال الإجماع، وتعمل هذه العملات من خلال نظام يعرف بالبلوكتشين حيث يتم تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بكل معاملة على الشبكة.



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