الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات الرقمية والدولار بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على متهم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال تُقدّر بنحو 50 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الإتجار في العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين"، والاتجار غير القانوني في النقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قد رصد نشاط المتهم – الذي تبين أنه يحمل معلومات جنائية – ويقيم بالقاهرة، حيث باشر عمليات مشبوهة لغسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي.

وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات، في محاولة لتبييض الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات الأمنية إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الأنشطة بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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