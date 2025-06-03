الإسماعيلية تطلق مبادرة سوق اليوم الواحد لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين (فيديو وصور)

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرا لتغطية افتتاح فعاليات مبادرة لحوم الخير وسوق اليوم الواحد، والتي أطلقتها محافظة الإسماعيلية لتوفير اللحوم والخضروات والفواكه بأسعار مخفضة للمواطنين، والتي تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

محافظ الإسماعيلية يفتتح سوق اليوم الواحد

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، "سوق اليوم الواحد" في نسخته التاسعة بمنطقة الغابة نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وبالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان، أمير عبد الله رئيس حي أول، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، ولفيف من مديري المديريات الخدمية، ووكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن هذه المبادرة، والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تأتي كجزء من الجهود الحكومية التي تهدف إلى الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

كما أن السوق يتم التنظيم له كل مرة ليتناسب مع احتياجات المواطنين، حيث تم تخصيص عدد من العارضين لعرض اللحوم البلدية الطازجة والمجمدة بأسعار تقل عن السوق الموازي بهدف رفع العبء عن المواطنين وقد تم اختيار المكان، نظرًا للكتلة السكانية الكبيرة بها بالإضافة إلى سهولة الوصول إليه من كافة الأحياء.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

تعاون مشترك بين مختلف الجهات

مشيرًا إلى أن السوق يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، وبإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

وأكد أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

جانب من الافتتاح، فيتو

ودعا محافظ الإسماعيلية المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة، حيث يوفر السلع الغذائية واحتياجات الأسرة والخضروات والفواكه والدواجن واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

واختتم "أكرم"، أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، على العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

وأشارت إلى أن السوق يضم ٢٧ عارضًا منهم من شارك في الأسواق السابقة ومنهم من يشارك لأول مرة، نظرًا لما يحققه السوق من نسب بيع وشراء جيدة كما يوفر السوق فرصة للعارضين لتخفيض تكلفة السلعة حيث يتم توفير أماكن للعروض وطاولات عرض وتأمين خدمات للمعرض.

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