الخميس 23 نوفمبر 2023
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حوادث

نيرة أشرف جديدة، تفاصيل مقتل "سمية" على يد زميلها داخل مول شهير بأكتوبر

طعنات قاتلة، فيتو
طعنات قاتلة، فيتو

ومن الحب ما قتل.. على طريقة واقعة نيرة أشرف طالبة المنصورة القضية التي هزت الرأي العام.. خطط "رمضان" العامل في أحد المولات الشهيرة بمنطقة أكتوبر بالجيزة، لجريمته بعد أن رفضته"سمية" زميلته التي أحبها وقرر الارتباط منها، ضاعت أحلامه بعدما قوبل طلبه بالرفض فقرر الانتقام منها لعدم ارتباطها بآخر غيره. 

وقف "رمضان" يراقب تحركات "سمية" عاملة النظافة لتنفيذ مخططه وأثناء خروجها من دورة المياه بعد تنظيفها، برفقة زميلتها في العمل، ضربها عدة طعنات قاتلة بالصدر، وفر هاربًا.


انتقلت نيابة أكتوبر إلى مسرح الجريمة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير وافٍ بالواقعة. 
 

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كما استمعت النيابة لأقوال "فاطمة" زميلة المجني عليها شاهدة العيان للحادث والتي أكدت أن المتهم وجه للمجني عليها 3 طعنات بالصدر مستخدمًا آلة حادة "سكين" أصابها الذهول والصدمة عقب مشاهدتها الحادث وتعالت أصواتها بالصراخ إلا أن المتهم سدد لها الطعنات وفر هاربًا. 

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال أفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها. 

وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية، وسرعة ضبط وإحضار المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث تمهيدًا لتفريغها.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر.

بالانتقال والفحص، تم التقابل مع "فاطمة. ع"، 34 سنة - ربة منزل "شاهد الواقعة"، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها "سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر"، وتفاجأت بالمتهم "رمضان. ف" عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاحًا أبيض "سكينًا" وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزواج بها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.
 

وانتقلت النيابة لمسرح الجريمة وتبين وجود بقع دماء غزيرة عثر عليها بمحيط الحادث، رفع آثارها خبراء الأدلة الجنائية لمضاهاتها بدماء المجني عليها وبيان لمطابقتها من عدمه. 

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ إجراءات الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها توقيتها وما زالت التحقيقات مستمرة. 

 

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المباحث الجنائية بالجيزة تفريغ كاميرات المراقبة طالبة المنصورة عاملة النظافة واقعة نيرة أشرف نيابة أكتوبر الصفة التشريحية

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