الأحد 04 مايو 2025
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حوادث

إخلاء سبيل تيك توكر شهيرة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

إخلاء سبيل تيك توكر
إخلاء سبيل تيك توكر شهيرة في اتهامها بالتحريض

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل التيك توكر رورو البلد في اتهامها بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

جاء ضبط المتهمة على خلفية نشرها مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات منافية للآداب العامة وتحرض على الفسق، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفر التفتيش عن ضبط ثلاثة هواتف محمولة بحوزتها، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على المقاطع المشار إليها.

 

 

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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الاجراءات القانونية لتحريض علي الفسق والفجور مواقع التواصل الاجتماعي

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