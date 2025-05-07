الهند وباكستان، اشتباكات على طول جبهة كشمير وارتفاع عدد قتلى القصف الهندي

قال متحدث عسكري باكستاني إن تبادلًا لإطلاق النار يجري مع القوات الهندية في عدة أماكن على خط وقف إطلاق النار في كشمير.

ويأتي التصعيد على جبهة بعد أن شنت الهند عملية عسكرية قصفت خلالها مواقع باكستانية، وتعهدت إسلام أباد بالرد.

وتترقب الهند نتائج اجتماع لجنة الأمن القومي التي تنعقد فجر اليوم في باكستان.

وأعلنت إسلام أباد أنّ لجنة الأمن القومي الباكستانية، الهيئة المؤلفة من كبار المسؤولين المدنيِّين والعسكريين والتي لا تلتئم إلا في الظروف الاستثنائية، ستجتمع الأربعاء في الساعة 05:00 ت ج، بناء على دعوة من رئيس الوزراء محمد شهباز شريف.

كما أعلنت باكستان حصيلة محدثة من قتلى الهجوم الهندي مؤكدة مقتل 8 أشخاص وإصابة 35.

وتحدثت إسلام أباد عن إسقاط 5 طائرات هندية وأسر جنود. ولم تؤكد نيودلهي أو تنفي هذه التقارير.

من جانبه، أعلن الجيش الهندي مقتل 3 مدنيين في قصف باكستاني في كشمير.



وبعد الضربات الهندية، قال جيش نيودلهي في منشور على منصة إكس "تحققت العدالة".

وبعد الانفجارات، قال شهود إن الكهرباء انقطعت عن مظفر أباد، عاصمة الجزء الباكستاني من كشمير.

وعرضت قنوات تلفزيونية هندية مقاطع مصورة لانفجارات ونيران وتصاعد أعمدة دخان كثيف في السماء ليلا، وفرار السكان في عدة أماكن بباكستان والشطر الذي تديره من كشمير.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن إسلام آباد ترد على الهجمات الهندية، لكنه لم يخض في تفاصيل.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوضع بأنه "مخز"، وأضاف "آمل أن ينتهي بسرعة".

واتهمت الهند باكستان بالوقوف وراء الهجوم الذي أودى بحياة 26 شخصا الشهر الماضي، وتوعدت بالرد. ونفت باكستان أي علاقة لها بالهجوم وقالت إن لديها معلومات مخابرات تشير إلى أن الهند تخطط لهجوم.

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