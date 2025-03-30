الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

رسائل وفيديوهات تدينه، نص تفريغ هواتف تيك توكر متهم بالتحريض على الفسق بالوايلي

حبس، فيتو
حبس، فيتو

فرغت نيابة الوايلي هاتفي محمول عثر عليهما بحوزة تيك توكر بتهمة التحريض على الفسق والفجور ونشر فيديوهات تتنافي مع قيم المجتمع. 

وتبين من تفريغ الهواتف احتواؤه على رسائل وصور وفيديوهات تكشف نشاطه الآثم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بالتنسيق مع قوات مباحث مديرية أمن القاهرة نجحت في القبض على التيك توكر ز.ت في منطقة الوايلي، عقب تتبع مكانه اختبائه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وممارسة أفعال منافية للآداب، وبث محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعُثر بحوزته على 1700 جنيه، وهاتفين محمولين يُشتبه في استخدامهما لبث الفيديوهات المخالفة للقانون.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات معه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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نيابة الوايلي الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب مديرية أمن القاهرة

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