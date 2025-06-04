انتهاء ماراثون الشهادة الإعدادية 2025.. شكاوى من صعوبة هندسة القاهرة وعلوم الدقهلية.. وهذا موعد إعلان النتيجة وتوزيع الدرجات

انتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، اليوم الأربعاء في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية، والتي انطلقت السبت الماضي، وفقا للجدول المعتمد في كل محافظة في مصر.

وتداولت جروبات شاومينج على تطبيق "تيليجرام" صورا، زعمت أنها لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد توزيعها في التاسعة صباحا داخل اللجان.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفور انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة من امتحان الدراسات الاجتماعية، رصدت بوابة “فيتو” آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان.

وقال أحد الطلاب: “امتحان الدراسات النهاردة كان سهل، وفي مستوى الطالب المتوسط ”.

وقال طالب آخر: "امتحان الدراسات كان في مستوى الطالب المتوسط والوقت كان كافي، وهشتغل في الأجازة".

فيما رصدت بوابة “فيتو” آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة حول مستوى أسئلة امتحان الهندسة.

وقال الطالب محمد جمال: “امتحان الهندسة النهاردة كان سهل وميه ميه والامتحانات كانت الترم ده سهلة عن الترم الأول”.

وقال طالب آخر: "امتحان الهندسة كان سهل وأصعب مادة كانت العلوم ".

كما قال طالب آخر: “امتحان الهندسة النهاردة كان في مستوي الطالب المتوسط”.

مؤسس "أمهات مصر" في آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية: صعوبة هندسة القاهرة

واصلت وتابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن امتحان مادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة جاء صعبا في أغلب الأسئلة التي تحتاج إلي تفكير وغير مباشرة ومليء والرسومات بعضها لم يتعود عليها الطلاب، بحسب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية.

وتابعت: امتحانات مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية جاء صعب وأغلب الأسئلة تحتاج لتركيز، بينما ذكر بعض أولياء الأمور أن الامتحان في مستوي الطالب المتوسط في عدد من الأسئلة. كما جاء امتحان مادة العلوم لطلاب محافظة الغربية جاء فوق مستوى الطالب المتوسط وصعبا، ونفس الأمر مع امتحان علوم دمياط.

واستكملت: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب محافظة الجيزة جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط في أغلب أسئلة الامتحان، قائلا: "الامتحان مليان بس حلو".

ومن جانبها، استنكرت عبير أحمد، قيام بعض الطلاب باتلاف المقاعد المدرسية، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون وإهدار للمال العام، وعلى أولياء الأمور توعية أبنائهم بضرورة الحفاظ علي المدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سوف يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني سيكون حسب ظروف كل محافظة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدى الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الثاني فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميًّا من خلال إدخال الطالب الاسم ورقم الجلوس الخاص.

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