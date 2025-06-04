طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان الإنجليزي: القطعة محتاجة تركيز (فيديو)

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة منذ قليل امتحان اللغة الإنجليزية وذلك في آخر ايام امتحانات نهاية العام، وأشار طلاب الشهادة الإعدادية أن امتحان اليوم لمادة اللغة الانجليزية جاء في المجمل سهل ولكن يحتوي على بعض النقاط الصعبة تحديدا في القطعة.

وكيل تعليم البحيرة يؤكد على ضرورة بكافة الضوابط لضمان سير العملية التعليمة

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة يوسف الديب توفير الجو المناسب للطلاب لأدائهم امتحاناتهم بسهولة ويسر، وشدد على الالتزام بالتعليمات التالية الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات والتنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة بالإضافة إلى مواجهة كافة أساليب الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين وتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف اعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس وتوفير حجرة إسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أي مشكلة تطرأ وحلها فورا وتوفير كافة وسائل الهدوء والسلامة والمناخ الملائم لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر واتخاذ كافة الإجراءات الكافية التي من شانها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، كما تم توجيه الطلاب بالتأني وعدم التسرع أثناء الإجابة.

128 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦ طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤ لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية بالإضافة إلى ٤٦٢٢ طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية و٣٧ طالب وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم في أربع لجان امتحانية بإدارت دمنهور _ كفر الدوار _ ايتاى البارود _ شبراخيت و١١ طالب وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بادارة دمنهور التعليمية.

كما يوجد تنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور، كما سبق الامتحانات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية.

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