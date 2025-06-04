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غرفة عمليات الشهادة الإعدادية تسلم أسئلة الامتحانات للجان سير الامتحانات

صناديق الاسئلة، فيتو
صناديق الاسئلة، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية ، تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى لجان سير الامتحانات وعددها و275 لجنة، ولم ترصد أي مخالفات، وقد وصلت الأسئلة في موعدها المحدد، ويتم فتح المظاريف في موعدها الساعة 8:30، لتوزيعها على الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن امتحانات اليوم الأخير للشهادة الاعدادية، تجرى في مواد " الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات والتربية الرياضية"، بنظام البوكليت، وقد بدأ تصحيح مواد الامتحانات منذ يوم الأحد الماضي ويستمر التصحيح ويتوقف العمل بعد نهاية اليوم الأربعاء وتعاود لجنة النظام والمراقبة عملها بعد إجازة العيد.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الإعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

مراكز توزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بـ"تعليم الفيوم" تتسلم بوكليت اليوم الأخير

طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم يؤدون امتحانات الدراسات واللغة الأجنبية الثانية والتربية الرياضية

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