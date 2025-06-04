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محافظات

محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب عيد الأضحى (صور)

محافظ أسيوط واطفال
محافظ أسيوط واطفال معهد الأورام،فيتو

شارك اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في احتفالية خاصة بمعهد جنوب مصر للأورام الجامعي بحي غرب مدينة أسيوط، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث وزع المحافظ حقائب ملابس جاهزة وهدايا ولعب على الأطفال داخل غرفة العلاج الترويحي بالمعهد في مشهد إنساني يعكس اهتمامه برفع معنويات الأطفال المرضى.

وجاءت المشاركة بحضور لفيف من القيادات الطبية والتنفيذية، من بينهم الدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور عمرو فاروق مراد وكيل معهد الأورام، والدكتور إبراهيم أبوالعيون مدير المستشفى، والدكتورة أماني محمد على أستاذ ورئيس قسم أورام الأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام. والدكتورة ميادة فوزى نائب مدير المستشفى للعيادات الخارجية، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأحمد المراغي مسئول العلاقات الحكومية بالمصرية للاتصالات، وأهالي الأطفال وسط أجواء من البهجة والاحتفاء.

 

التزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأولى بالرعاية

 

وأعرب محافظ أسيوط، في مستهل كلمته، عن بالغ تقديره وامتنانه للأطفال وذويهم، ناقلًا تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهم، مؤكدًا التزام الدولة الراسخ بدعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأطفال المصابين بالأورام، من خلال تعزيز أطر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. 

ولفت محافظ أسيوط إلى أن هذه الفعاليات تُعد تجسيدًا للدعم المعنوي، الذي يضطلع بدور محوري في زرع الأمل وتوطيد مشاعر الطمأنينة والمحبة في نفوس الأطفال المرضى وذويهم.

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كما شدد محافظ أسيوط على أهمية استمرارية هذه المبادرات ذات البعد الإنساني، لا سيما في المناسبات القومية والدينية، لما تمثله من قيمة مضافة في تعزيز مبادئ التكافل المجتمعي، وترسيخ دور الدولة في تقديم رعاية متكاملة وشاملة، سواء على المستوى المادي أو المعنوي، لهؤلاء الأطفال الذين يستحقون كل الدعم والمساندة.

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