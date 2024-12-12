تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات بعد خفض أسعار الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الأوروبية تباينًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بعد تقلبات بين خسائر ومكاسب متواضعة في أعقاب قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال ختام التعاملات

وعن أن أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال ختام تعاملات اليوم الخميس؛ فهي كالأتي:

سجل مؤشر Stoxx 600 الأوروبي انخفاضًا يقدر بـ 0.75 نقطة أو بنسبة 0.14% إلى مستوى 519.20 نقطة في نهاية التعاملات.

سجل أسهم التعدين تراجعًا بنسبة 1.7% في ختام التعاملات.

بينما ارتفعت أسهم السيارات بنسبة 0.87% في ختام الجلسة.

ارتفاع مؤشر DAX الألماني خلال الجلسة

فيما اختتم مؤشر DAX الألماني الجلسة على ارتفاع 27.11 نقطة أو بنسبة 0.13% إلى مستوى 20426.27 نقطة.

صعود مؤشر FTSE 100 البريطاني

كما صعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 10.14 نقطة أو بنسبة 0.12% عند الإغلاق إلى مستوى 8311.76 نقطة.

هبوط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 2.46 نقطة

بينما هبط مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 2.46 نقطة أو بنسبة 0.03% عند الإغلاق إلى مستوى 7420.94 نقطة.

البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض أسعار الفائدة

وكان البنك المركزي الأوروبي؛ قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس عن خفضه الرابع لأسعار الفائدة هذا العام، والذي جاء موافقًا للتوقعات بخفض ربع نقطة مئوية.

ويصل القرار بسعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 3%، مما يمثل خفضًا بنسبة نقطة مئوية واحدة منذ بدأ البنك دورة التيسير الحالية في يونيو 2024.

ارتفاع اليورو في أخر تعاملات الجلسة بعد قرار خفض سعر الفائدة

فيما انخفض اليورو في بداية مقابل الدولار بعد إعلان قرار البنك. لكنه استرد خسارته ليرتفع في آخر تعاملات بنسبة 0.18% عند 1.051 دولار.

البنك الوطني السويسري يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

وفي نفس السياق، خفض البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من اليوم الخميس، متجاوزًا التوقعات بخفض أصغر وسط صراع مستمر مع التضخم المنخفض والفرنك السويسري القوي.

أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في الولايات المتحدة

وانتهت جلسة اليوم من التعاملات، في وقت يحاول المتداولون استيعاب أحدث بيانات التضخم من الولايات المتحدة، إذ أظهرت الأرقام أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري ونمت بنسبة 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر، بما يتماشى مع تقديرات خبراء الاقتصاد.

تلاه صدور مؤشر أسعار المنتجين اليوم الخميس، والذي أظهر زيادة أعلى من المتوقع، والتي وصلت إلى 0.4% في الشهر الماضي.

ووفقًا لأداة FedWatch التابعة لـ CME، تضع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي احتمالًا يزيد عن 98% بأن يخفض الفدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

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