الأحد 01 يونيو 2025
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اقتصاد

ترامب يحذر المحاكم الأمريكية من معارضة الرسوم الجمركية

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، المحاكم الأمريكية من معارضة الرسوم الجمركية وإيقافها حتى لا يستخدم آخرون ذلك ضد أمريكا.

 

الدمار الاقتصادي للولايات المتحدة

وقال ترامب، في منشور على تروث سوشيا: "إذا أصدرت المحاكم أحكاما ضدنا بشأن الرسوم الجمركية، وهو أمر غير متوقع، فسيسمح ذلك لدول أخرى باحتجاز أمتنا رهينة برسومها الجمركية المناهضة لأمريكا واستخدامها ضدنا.. هذا يعني الدمار الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية!".

وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء (قبل وقفه بشكل مؤقت) عشرات التعريفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، وخلص القضاة إلى أن القانون لا يمنح مثل هذه السلطة المطلقة للرؤساء.

سياسات وبرنامج ترامب الاقتصادي

ووجهت محكمة أمريكية ضربة قاضية لسياسات وبرنامج ترامب الاقتصادي بعدما قضت بوقف الرسوم الجمركية المفروضة يوم التحرير مشيرة إلى أنها غير قانونية.

إعادة تشكيل التجارة الدولية

وشمل الحظر الذي فرضته محكمة التجارة الفيدرالية جميع التعريفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.

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كما نص الحكم على منع الإدارة الأمريكية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية، ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.

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