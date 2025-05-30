الجمعة 30 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء هنجاريا: أوكرانيا دولة خطرة ومن الأفضل بقاؤها خارج الاتحاد الأوروبي

أوربان
أوربان

ذكر رئيس وزراء هنجاريا فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا دولة خطرة، ومن الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج  الاتحاد الأوروبي.

أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

وحذر أوربان، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، من تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية منظمة.

وأشار رئيس الوزراء النجاري  إلى أن 80% من هذه الجرائم في هنجاريا ترتكب بمشاركة أوكرانية، وفقا لبيانات أمنية.

وأضاف  فيكتور أوربان، أنه تم مؤخرا تفكيك مركز اتصال أوكراني غير قانوني كان يستخدمه المحتالون، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين الهنغاريين نتيجة الاحتيال 20 مليون يورو في السنوات الأخيرة.

ولفت أوربان إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة الأوكرانية تستخدم تقنيات حديثة وتشكل "شبكات مافيا واسعة النطاق"، قائلا: "أوكرانيا دولة خطرة"، مضيفا أنه "من الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج الاتحاد". 

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أوكرانيا الاتحاد الاوروبي هنجاريا

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