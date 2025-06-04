شن هجوما على الإدارة الأمريكية وشدد على رفض التخلي عن البرنامج النووي.. أبرز ما جاء في تصريحات المرشد الإيراني.. خامنئي: واشنطن شريكة في جرائم غزة.. الكيان الصهيوني إلى زوال

في ظل التحديات التي تواجهها المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، ألقى المرشد الإيراني علي خامنئي كلمة اليوم هاجم فيها الولايات المتحدة الأمريكية.

المرشد الإيراني يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية

ووجه علي خامنئي المرشد الإيراني، رسالة شديدة اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “من أنتم لتقولوا لنا ما إذا كان علينا امتلاك برنامج نووي أم لا”.

وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة سحب قواتها من المنطقة، قائلا: “على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها من هذه المنطقة”، مشددا على أن الولايات المتحدة شريكة في الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة.

وقال: إن ما يجري في قطاع غزة جريمة حقيقية، موضحا: "لا يمكن تحقيق الأمن في المنطقة بالاعتماد على الكيان الصهيوني".

وأكد: "الكيان الصهيوني إلى زوال ولن يطول ذلك".

وقال علي خامنئي المرشد الإيراني: إن بلاده تأتي في المرتبة الأولى في المنطقة في المجال الدفاعي، واستطاعت أن تصل إلى مرحلة امتلاك الوقود النووي بجهود أبنائها، وأصبحوا قادرين على إنتاجه اليوم".

وأضاف: "المشروع النووي ليس من أجل إنتاج الطاقة فقط بل جزء من فوائده، فالتقنية النووية تستخدم في العديد من المجالات وليس في مجال الطاقة فقط"، موضحا: "التقنية النووية لا يمكن أن تقوم دون عملية التخصيب، وتخصيب اليورانيوم جزء رئيسي من برنامجنا النووي".

وأوضح أن البرنامج النووي بلا قيمة بدون تخصيب اليورانيوم"، مشيرا إلى أن المفاعل النووي يحتاج إلى وقود، وإذا لم نستطع تأمينه من الداخل سنمد يدنا إلى الولايات المتحدة التي ستفرض علينا الشروط للحصول عليه.

"الولايات المتحدة تريد تفكيك برنامجنا النووي"

وأكد: "الولايات المتحدة تريد تفكيك برنامجنا النووي"، موضحا: "الولايات المتحدة لا تريد أن نملك برنامجا نوويا وأن نكون في حاجة لها في عدة مجالات".

وأضاف علي خامنئي المرشد الإيراني: "سنواصل من الآن فصاعدا تعزيز قدراتنا الوطنية الشاملة، وأحبطنا أكثر من ألف مؤامرة ضد بلادنا وقد تم الرد على بعضها".

وتابع: "المؤامرات استهدفت بلادنا لإضعافها لكننا لم نضعف بل ازدادت قدراتنا في الداخل والخارج، والمؤامرات ضد بلادنا قادتها دول الاستكبار وفي مقدمتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والمقاومة تعني ألا ننحني أمام القوى العالمية وعلينا أن نتمسك بما نعتقد به".

وأوضح: "استقلالنا الوطني لا يعني قطع العلاقات مع العالم ودول الجوار بل الاعتماد على النفس، والاستقلال يعني ألا ننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة وشعبنا هو من يتخذ القرار".

وأكد: "المقترح الذي قدمه الأمريكيون يعاكس ويعارض تماما مقولة إننا قادرون، والمقاومة تعني الوقوف في وجه القوى العظمى وألا يخضع لها، ورفع مستوى قدراتنا الدفاعية جعل إيران في المرتبة الأولى بالمنطقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.