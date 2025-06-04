طلاب الشهادة الإعدادية بالاسماعيلية يختتمون اليوم امتحانات آخر العام بمادة العلوم

يختتم طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأداء مادة العلوم.



متابعة امتحانات الشهادة الاعدادية

ومن جانبه تابع أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، انعقاد امتحانات الشهادة الاعدادية، حيث تفقد مراكز توزيع أسئلة "البوكيليت" بامتحانات الشهادة الإعدادية من المطبعة السرية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية ٢٠٢٥

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الالتزام بخطوط السير والانضباط فى العمل خلال تسليم مظاريف الأسئلة (البوكليت) إلى اللجان الإمتحانية على مستوى الإدارات التعليمية في الوقت المحدد إلى مقار اللجان بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط ومتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بتوزيع الأسئلة على اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، لجنة مدرسة الشهيد محمد حسن حسانين الثانوية التابعة لإدارة جنوب التعليمية يرافقه أحمد الشريف مدير الإدارة والتي تضم لجنتي البهتيمي الاعدادية والجلاء الاعدادية وتشمل ٦ لجان فرعية بعدد طلاب ١١٩ طالب وطالبة.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، علي انضباط وانتظام الامتحان باللجنة وتسلم أوراق الأسئلة "البوكيليت" إلى الطلاب في الوقت المحدد.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، علي التصدي لأي محاولات للغش ومنع دخول أجهزة المحمول داخل اللجنة.



ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام وانضباط الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.