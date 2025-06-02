محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات عيد الأضحى ويشدد على ضرورة متابعة منافذ بيع اللحوم (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، استعدادات القطاعات الحكومية والوحدات المحلية من خلال مركز التحكم الاقليمي بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة وعدد من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية.

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

وتابع محافظ الإسماعيلية

حيث تابع جاهزية المعدات والآلات بمركز ومدينة فايد بعد أعمال رفع الكفاءة، والتي تمت تحت إشراف اللجنة الفنية الدائمة المنوطة برفع كفاءة المعدات والمركبات والآلات بكافة المراكز على مستوى المحافظة.



متابعة مبادرة لحوم الخير



وفي سياق آخر تابع المحافظ الاستعدادات التي تتم علي قدم وساق لإقامة سوق اليوم الواحد في نسخته الثامنة غدًا الثلاثاء، والذي يضم مبادرة لحوم الخير بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى منتجات من الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية للبيت وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتقام بمنطقة الغابة بنطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية.

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

جانب من المتابعة، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع العمل بالمجازر

تابع محافظ الإسماعيلية من خلال الشبكة الوطنية عددًا من مواقع نقاط الذبيح للتأكد من تنفيذ الاشتراطات والتي تقوم بها لجان مُشَكَّلة من مكتب متابعة المحافظ والبيئة والصحة والطب البيطري والتموين تحت رئاسة السكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة.

كما تابع أعمال التجميل والتشجير بنطاق حي ثالث بميدان الجويلي، والتي تتم تحت إشراف جهاز التطوير والتجميل.

واستعرض محافظ الإسماعيلية الاستعدادات المكثفة لهيئة الإسعاف المصرية فرع الإسماعيلية، مستوضحًا خطة الانتشار والتمركز بكافة المحافظة كما تابع خطة مديرية الصحة والسكان في رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وانتشار فرق المبادرات والوقائي لتنفيذ المهام الموكلة إليهم خلال هذه الفترة وأيام العيد.





وشدد محافظ الإسماعيلية على رصد كافة محاولات البناء بدون ترخيص والتعدي على الأراضي خلال فترة العيد، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالات في المهد وتطبيق كافة الإجراءات القانونية مع المتعدي ومع المقاولين المخالفين.

كما وجه بتكثيف حملات النظافة والتجميل بمداخل المحافظة والشوارع الرئيسية واستمرار مبادرة الإسماعيلية بتعيد لاستقبال عيد الأضحى.





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