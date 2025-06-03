الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقنطرة غرب (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدد من لجان إدارة القنطرة غرب التعليمية يرافقه محمود عبد الواحد مدير إلادارة وذلك لمتابعة سير الامتحانات في يومها الرابع. 

محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات عيد الأضحى ويشدد على ضرورة متابعة منافذ بيع اللحوم (صور)

الإسماعيلية تطلق مبادرة "موسم بلا غرق" بالشواطئ (فيديو وصور)

انضباط اللجان الامتحانية 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية خلال تفقده لجنتي مدرسة أبو فاروق والرياض سير أجواء امتحان اللغة الانجليزية بشكل منضبط ودون رصد أى مشكلات من شأنها تعكر صفو الامتحانات. 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على تسجيل بيانات الطلاب 

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على  قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم  بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين على صحة هذه البيانات معربا عن أطيب تمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والسداد. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الفنية.  

ويؤدي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، الامتحانات في مادتي اللغة الانجليزية، والتربية الفنية. 

 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام وانضباط الامتحانات.  

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

 

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية التربية الفنية وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يتفقد استعدادات عيد الأضحى ويشدد على ضرورة متابعة منافذ بيع اللحوم (صور)

الإسماعيلية تطلق مبادرة "موسم بلا غرق" بالشواطئ (فيديو وصور)

رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة معهد البنين (صور)

مبادرة "أنتِ الأساس" تقدم فعاليات توعوية حول سرطان الثدي بالإسماعيلية (صور )

الأكثر قراءة

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

بيان رسمي، بيراميدز يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي

وصول أصحاب شركة المقاولات المتورطة بالتنقيب عن الآثار أسفل قصر الثقافة بالأقصر إلى النيابة

رحلت بعد 70 سنة فن، تفاصيل الحوار الوحيد بين السيسي وسميحة أيوب

ضبط أصحاب شركة المقاولات المتورطة في التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر

كيف أعاد فيلم "تيتة رهيبة" سميحة أيوب للسينما بعد قطيعة طويلة؟

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية