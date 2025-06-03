وكيل التعليم بالإسماعيلية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالقنطرة غرب (صور)

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عدد من لجان إدارة القنطرة غرب التعليمية يرافقه محمود عبد الواحد مدير إلادارة وذلك لمتابعة سير الامتحانات في يومها الرابع.

انضباط اللجان الامتحانية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية خلال تفقده لجنتي مدرسة أبو فاروق والرياض سير أجواء امتحان اللغة الانجليزية بشكل منضبط ودون رصد أى مشكلات من شأنها تعكر صفو الامتحانات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

الاطمئنان على تسجيل بيانات الطلاب

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم بصورة صحيحة، وتوقيع الملاحظين على صحة هذه البيانات معربا عن أطيب تمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والسداد.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

طلاب الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية والتربية الفنية.

ويؤدي طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، الامتحانات في مادتي اللغة الانجليزية، والتربية الفنية.





جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بشأن انتظام وانضباط الامتحانات.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

ومن المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات فور انتهاء الامتحانات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة من قبل المحافظين.

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

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