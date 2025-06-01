الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

تعرف على برنامج الأهلي قبل السفر إلى أمريكا

مران الأهلي
مران الأهلي

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو برنامج تدريب الفريق حتى موعد السفر إلى أمريكا الأربعاء القادم. 

وبات من المنتظر أن يتدرب الأهلي في السادسة مساء اليوم ثم يخوض الفريق مرانه غدا على فترتين صباحا ومساء قبل العودة للمران في السادسة مساء الثلاثاء ومنح الفريق راحة سلبية من التدريبات الأربعاء وهو نفس يوم السفر إلى أمريكا. 

هذا ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو المقبل بولاية ميامي.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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الأهلي ريبيرو خوسيه ريبيرو

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