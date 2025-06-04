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حوادث

تفحم باكيات وحالات اختناق، النيابة تنتقل لمعاينة حريق سوق خضار الشروق

حريق سوق الشروق
حريق سوق الشروق

انتقل فريق من نيابة الشروق، لمعاينة آثار الحريق الذي نشب بسوق الخضار بمنطقة حجر الأساس بدائرة قسم الشروق على مساحة 600 متر، الذي التهم الأخضر واليابس بسوق الخضار بالكامل على مساحة نصف فدان، وذلك لكشف ملابسات الحريق.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بثلاجة موز بإحدى الباكيات الموجودة بالسوق نتج عنها اشتعال الحريق، الذي امتد إلى الباكيات المجاورة.

 

كما تبين من خلال الفحص حصيلة الحريق الذي التهم ما يقرب من 4 باكيات وحالات اختناق تم إسعافهم بموقع الحادث من سيارات الإسعاف التي تم الدفع بها من قبل قوات الأمن وتفحم الباكيات بالكامل دون وجود إصابات.

 

ونجحت قوات الأمن بالتعاون من  الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق  سوق الخضاربمنطقة حجر الأساس في مدينة الشروق منع امتدادها إلى المدارس والمحال والمباني المجاورة بالمنطقة.

 

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد بموقع الحادث.

 

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